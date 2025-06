Giuseppe Mincuzzi, il Poeta Metropolitano, Vince il Premio speciale  Letterario e Artistico Internazionale “Pensieri Creativi”

Il 2025 si sta rivelando un anno straordinario per Giuseppe Mincuzzi, noto anche come il Poeta Metropolitano, che ha recentemente ricevuto il Premio speciale Letterario e Artistico Internazionale “Pensieri Creativi” nella sua quarta edizione. Il premio speciale “Città di Assisi” è stato assegnato alla sua poesia “Come una piuma”, una lirica coinvolgente che ha catturato l’attenzione della giuria e del pubblico.

La poesia “Come una piuma” è una metafora potente dell’anima che, stanca di essere colpita dagli eventi negativi, anela a essere leggera e libera come una piuma che fluttua nell’aria, spinta da un vento amico. Questa immagine poetica è un riflesso della capacità di Mincuzzi di catturare l’essenza della condizione umana e di trasmetterla attraverso le sue parole.

Questo premio è il coronamento di un anno ricco di eventi e riconoscimenti per il poeta. Nel 2025, Mincuzzi è stato anche finalista nella sezione corti drammatici del Concorso Indipendente “ilCORTO.it FESTA INTERNAZIONALE di ROMA” con il corto “Ore 19”. La sua presenza sulla scena artistica è sempre più significativa, e il suo impegno nella poesia e nell’arte è riconosciuto a livello nazionale.

Oltre alla sua attività di poeta, Mincuzzi è anche un appassionato di poetry slam, una forma di performance poetica che combina la lettura di poesie con elementi di teatro e musica. Il poetry slam è un’esperienza unica che consente ai poeti di esprimersi in modo creativo e di connettersi con il pubblico in modo diretto e emotivo.

Per conoscere meglio la vita e l’arte di Giuseppe Mincuzzi, è possibile guardare la video intervista realizzata dallo scrittore Fabio Capezzone, che ha seguito il poeta nel suo quartiere di nascita, la Garbatella. Nell’intervista, Mincuzzi racconta della sua passione per la poesia e l’arte, dalla sua adolescenza fino ai giorni nostri.

Giuseppe Mincuzzi

Link utili:

– Sito ufficiale di Giuseppe Mincuzzi:

www.giuseppemincuzzi.net

– Pagina Facebook di Giuseppe Mincuzzi:

https://www.facebook.com/share/15eDVS1y3x

– Video intervista con Fabio Capezzone:

– Pagina ufficiale del Premio Letterario e Artistico Internazionale “Pensieri Creativi”:

https://pensiericreativi2021.webnode.it

Il premio vinto da Giuseppe Mincuzzi è un riconoscimento importante e prestigioso che conferma la sua posizione come uno dei poeti più talentuosi e innovativi della scena artistica contemporanea. Ci auguriamo che il suo lavoro continui a ispirare e a emozionare il pubblico per molti anni a venire.

Giuseppe Mincuzzi è un uomo di cultura generoso e appassionato, convinto che la poesia sia di tutti e per tutti. La sua convinzione è che l’arte debba essere condivisa e vissuta senza barriere, e per questo motivo ha deciso di rendere disponibile il suo ultimo libro pubblicato, “SELFIE? NO! AUTOSCATTO!”, in formato PDF per chiunque lo desideri.

Se sei interessato a ricevere una copia del libro, basta scrivere alla sua mail o riempire il form sul suo sito web: www.giuseppemincuzzi.net. È un’opportunità unica per entrare in contatto con la sua poesia e per sostenerlo nel suo lavoro.

In alternativa, se preferisci acquistare il libro in formato cartaceo, puoi farlo attraverso il link:

https://www.lulu.com/it/shop/giuseppe-mincuzzi/selfie-no-autoscatto/paperback/product-166yqegw.html

Contatti: giuseppe.mincuzzi@tiscali.it