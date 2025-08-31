Festival di danza contemporanea

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA : d al 5 al 7 settembre 2025

Nella cornice senza tempo del Parco Archeologico dell’Appia Antica, Dancescreen in the Land, prosegue con tre giorni di danza, storia e mito. Ogni appuntamento inizierà con una passeggiata archeologica a cura della Dott.ssa Lavinia Venturi nel cuore del sito UNESCO dell’Appia Antica, seguita da spettacoli unici nella Chiesa di San Nicola dei Caetani, nel Castrum Caetani e tra i sentieri dell’antica Regina Viarum.

5 SETTEMBRE – Appia: paesaggio e memoria

La passeggiata si concluderà all’interno della Chiesa di S. Nicola dei Caetani, dove prenderà vita L’Approdo, un omaggio intenso e poetico al grande Mario Giacomelli, nel centenario della sua nascita. Un’opera tra danza e fotografia firmata da Collettivo O e Luna Dance Theater, per la regia di Cinzia Scuppa e Simona Ficosecco: un vero caleidoscopio in movimento.

6 SETTEMBRE – Eroi e miti d’Appia

Un viaggio tra leggende antiche per approdare a Il gesto e la memoria, una serata d’eccezione con i giovani talenti dell’Accademia Nazionale di Danza, interpreti delle coreografie di Sasha Waltz, John Neumeier, Sonia Rodriguez e Nacho Duato. Una serata che intreccia formazione e memoria, corpo e racconto.

7 SETTEMBRE – Sibille e mari perduti

L’ultima passeggiata ci conduce nel Castrum Caetani, dove va in scena Il mare che ci unisce della Compagnia ArtGarage, coreografato da Emma Cianchi. Un’opera ispirata alla figura visionaria della Sibilla Cumana e ai miti del Mediterraneo, tra danze evocative e memorie che emergono come onde dal profondo.

Dancescreen in the Land è molto più di un festival: è un invito a guardare i luoghi con occhi nuovi, a sentire la danza come esperienza collettiva e trasformativa. Un modo per abitare il tempo attraverso il corpo e l’arte, per ritrovare il senso del gesto e della presenza

L’associazione CANOVA22

Ha sede a Roma, nell’antica fornace del grande scultore Antonio Canova, oggi rigenerata come spazio culturale. Presieduta da Fiorenza d’Alessandro, co-direttrice artistica con Franz Prati, è formata da artisti di diverse discipline con una forte esperienza nella danza e nella videodanza. Canova22 promuove progetti nazionali e internazionali, attività formative e spettacoli site-specific, con particolare attenzione all’interazione tra corpo, immagine, paesaggio e nuove tecnologie.

Con il film-danza Virgins, coprodotto con il Cinedance Festival di Amsterdam, l’associazione ha vinto nel 2020 il Best Experimental Short al MICMX – Muestra Itinerante De Cine; nel 2022 il video – danza Psich&Amore vince il primo premio Quinzena de Dança e Almada – International Dance film festival e IMAGI-NA. Nel 2024, con The Altar of Cigadas, il premio Best Short Experimental, al David Film Festival (Turchia).

L’associazione è sostenuta dal Ministero della Cultura, Comune di Roma, Comune di Bracciano

Associazione Canova22 – via Canova 22 – 00186 Roma

www.canova22.com – Facebook: Canova22 – Instagram: @canova22roma