Evento artistico DONNA 4^ edizione 2025

Incontriamo lo scenografo Giulio Pettinato, che ci parlerà della IV Edizione della mostra di arte contemporanea intitolata “Donna” che si terrà al Palazzo Sforza Cesarini – Genzano di Roma nelle seguenti date 27-28 settembre/4-5 ottobre/11-12 ottobre. Vorremmo che ci illustrasse le varie forme artistiche che saranno l’oggetto della mostra e il titolo “Donna” dell’evento.

Ancora una indagine sull’ universo femminile, attraverso le più varie declinazioni artistiche, nella consapevolezza che la parola DONNA celi molti misteri, persone, volti, scelte, caratteri…probabilmente la quarta edizione del progetto non basterà ad esaurire un tema così ampio e dai risvolti imprevedibili.

Il progetto, dell’Associazione culturale “Centro Arte Castel Gandolfo”, coinvolge in una dimensione internazionale fotografi, pittori, scultori che indagano l’universo femminile, e le sue sfaccettate pieghe, cercando nel tema del cambiamento la chiave di accesso alla bellezza. Potrebbe dare qualche informazione sulle tecniche artistiche impiegate in queste varie opere e quali sono gli artisti protagonisti di questa mostra?

Mantengo il riserbo sulle identità delle artiste e degli artisti in mostra, siamo in piena fase organizzativa e non vorremmo far torto a nessuna/o. Sulle tecniche posso anticipare che spaziano molto: acquerello, acrilici, olio, fotografia su supporto forex, scultura in legno d’ulivo, light art: meglio non ridurre ad un elenco, però, l’effetto sorpresa che l’esposizione riserva: mi auguro che il pubblico riconosca il valore del progetto.

È stata fatta la scelta di concentrare l’accesso alle sale espositive in tre fine settimana, dal 27 settembre al 12 ottobre 2025, questa per consentire ad un pubblico il più ampio possibile di fruire dell’evento in uno dei palazzi storici più prestigiosi dei Castelli Romani e con l’occasione di scoprire il territorio circostante. Ora due parole sulla cadenza espositiva e su quali saranno le emozioni per chi ammirerà queste opere.

Riproporre l’accesso alle sale nei tre fine settimana previsti ci è sembrata una soluzione più efficace rispetto alla concentrazione in più giorni consecutivi: un buon motivo per lasciare a casa le abitudini e spingersi fuori porta. Alla domanda sulle emozioni non saprei rispondere, ritengo che la mostra sia di tutti e si apra a tutti: forse ad evento concluso sarà possibile mettere a fuoco meglio il concetto di emozione, sempre troppo personale e diverso a seconda del giorno, dell’ora, del momento.

Ringraziamo Giulio Pettinato di averci dedicato il suo tempo stimolando la nostra curiosità.