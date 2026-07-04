ESTATE a CORTE 2026: a Foqus il grande cinema internazionale

Dal 30 giugno al 13 settembre la Corte dell’Arte di FOQUS si trasforma ancora una volta in una sala cinematografica sotto le stelle. Torna “Estate a Corte 2026”, la rassegna curata da Pietro Pizzimento che, attraverso oltre due mesi di proiezioni e incontri con registi, attori e protagonisti del cinema italiano, porta il grande schermo nel cuore dei Quartieri Spagnoli, confermando la vocazione di FOQUS come luogo di cultura aperto alla città.

Realizzata in collaborazione con CasaZen e con il Corso di Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con il contributo del Ministero della Cultura – DGCA e della Regione Campania – Film Commission Regione Campania, la rassegna propone un cartellone che attraversa il cinema italiano, europeo e internazionale, alternando film d’autore, opere premiate nei principali festival, documentari, restauri e anteprime. Tra gli appuntamenti più attesi figurano “Vita Privata” con Jodie Foster, “Bugonia” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons, “After the Hunt” di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield, “L’ultima missione – Project Hail Mary” con Ryan Gosling, “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch con Cate Blanchett e Adam Driver, oltre a “Marty Supreme” con Timothée Chalamet. Spazio anche al miglior cinema italiano con “Le città di pianura”, “Duse” di Pietro Marcello, “Cinque secondi” di Paolo Virzì, “Primavera” di Damiano Michieletto e “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica, insieme a numerose opere premiate nei principali festival internazionali.

Accanto alle proiezioni, “Estate a Corte” conferma la formula che negli anni l’ha resa un punto di riferimento dell’estate culturale napoletana, con numerosi incontri dal vivo dedicati al dialogo tra pubblico e autori. Oltre a Simone Manetti all’inaugurazione, saranno presenti, tra gli altri, l’attore Giuseppe “Peppoh” Sica e lo sceneggiatore Giorgio Caruso per “Malavia”, mentre il 30 luglio il pubblico potrà incontrare il regista Alberto Palmiero insieme al cast e agli autori di “Tienimi presente”. Il 21 luglio, inoltre, spazio anche alla letteratura cinematografica con la presentazione del volume Momenti di gloria. Il cinema inglese in 200 film dello storico e critico Giuseppe Borrone.

Le proiezioni si svolgeranno ogni sera nella Corte dell’Arte di FOQUS, con apertura degli spazi alle ore 20 e inizio dei film alle 21. Un cartellone pensato per offrire un’esperienza cinematografica accessibile e di qualità, capace di coniugare intrattenimento, riflessione e partecipazione, confermando i Quartieri Spagnoli come uno dei luoghi simbolo della produzione culturale cittadina.

FOQUS

in collaborazione con

CasaZen

e

con il contributo del Ministero della Cultura – DGCA e di Regione Campania – FCRC

ESTATE a CORTE 2026

Il grande cinema nei Quartieri Spagnoli

Proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano

dal 30 giugno al 13 settembre

a cura di Pietro Pizzimento

Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 3,50 serate cinema italiano ed europeo

Ingresso € 5,00 altre serate, se non diversamente indicato

Acquista il biglietto on-line: Azzurroservice

Web: FOQUSNAPOLI

Facebook: FOQUSNAPOLI

LUGLIO

Uno Sguardo sul Mondo del Documentario

Martedì 30 giugno – GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO – (Italia, 2026, 105’) di Simone Manetti con Claudio Regeni, Paola Deffendi, Alessandra Ballerini. Documentario

Interverrà durante la serata il regista Simone Manetti

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 1° luglio VITA PRIVATA – Vie privée (Francia, 2025, 105’) di Rebecca Zlotowski con Jodie Foster (Nomination Lumiere Award), Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste, Noam Morgensztern, Sophie Guillemin, Frederick Wiseman, Aurore Clément, Luàna Bajrami, Sophie Letourneur, Irène Jacob, Park Ji-min, Lucas Bleger, Jérôme Lenôtre, Marlise Bété. 2 Nomination Lumiere Award 2026. Thriller, Drammatico

per il ciclo Francia Oggi

Giovedì 2 luglio – LO STRANIERO – L’Étranger (Francia, 2025, 120’) di François Ozon con Benjamin Voisin (Nomination Premio César 2026, Premio Lumiere 2026), Rebecca Marder, Pierre Lottin (Premio César 2026), Denis Lavant, Swann Arlaud, Christophe Malavoy, Nicolas Vaude, Jean-Charles Clichet, Benjamin Hicquel, Jean-Benoît Ugeux, Mireille Perrier, Jean-Claude Bolle-Reddat, Jérôme Pouly, Joël Cudennec, Christophe Van de Velde, Mar Sodupe. 1°Premio César 2026, 4 Nomination Premi César 2026 (Fotografia), 3 Premi Lumiere 2026 (Film d’esordio, fotografia), 6 Nomination Premi Lumiere 2026 (Sceneggiatura), 1 Nomination European Film Award 2026 (Direttore della Fotografia). Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Venerdì 3 luglio – LE CITTA’ DI PIANURA (Italia/ Germania, 2025, 100’) di Francesco Sossai con Filippo Scotti, Sergio Romano (David di Donatello 2026, Nomination Nastri d’Argento 2026), Pierpaolo Capovilla (Nomination David di Donatello 2026, Nomination Nastri d’Argento 2026), Roberto Citran (Nomination David di Donatello 2026), Andrea Pennacchi (Nomination David di Donatello 2026). 8 David di Donatello 2026 (Film, regia, sceneggiatura, montaggio, produzione), 13 Nomination David di Donatello 2026 (Fotografia), 6 Nomination Nastri d’Argento 2026 (Film, sceneggiatura, montaggio). Drammatico

per il ciclo Family Life

Sabato 4 luglio – BUGONIA (U.K., 2025, 120’) di Yorgos Lanthimos con Jesse Plemons (Nomination Golden Globe 2026), Aidan Delbis, Emma Stone (Nomination Oscar 2026, Nomination Golden Globe 2026), J. Carmen Galindez Barrera, Marc T. Lewis, Vanessa Eng, Cedric Dumornay, Alicia Silverstone, Stavros Halkias, Parvinder Shergill, Janlyn Bales, Jerskin Fendrix. 4 Nomination Oscar 2026 (Film, sceneggiatura non originale), 3 Nomination Golden Globe 2026 (Film brillante), 1 European Film Award 2026, 6 Nomination European Film Award 2026 (Regista, montatore), 5 Nomination Premi Bafta 2026 (Regia, sceneggiatura non originale). Commedia, Fantascienza

per il ciclo Family Life

Domenica 5 luglio – RENTAL FAMILY – Nelle vite degli altri – Rentaru Kazoku (Giappone/ U.S.A., 2025, 103’) di Hikari con Brendan Fraser, Paolo Andrea Di Pietro, Takehiro Hira, Shinji Ozeki, Mari Yamamoto, Shannon Gorman, Akira Emoto, Gan Furukawa, Risa Kameda, Takao Kin. National Board of Review, USA 2025 (Miglior film). Commedia, Drammatico

per il ciclo Original Vision

Martedì 7 luglio – EDDINGTON (U.S.A., 2025, 145’) di Ari Aster con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Micheal Ward, Amélie Hoeferle, Clifton Collins Jr., William Belleau, Austin Butler, Emma Stone, Deirdre O’Connell, Cameron Mann, Gabe Kessler, Matt Gomez Hidaka, Dan Davidson, King Orba, Rachel de la Torre. Drammatico, Horror V.O. sott. italiano

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 8 luglio – LA PIU’ PICCOLA – La petite dernière (Francia/ Germania, 2025, 106’) di Hafsia Herzi con Nadia Melliti (Premio César 2026, Premio Lumiere 2026), Park Ji-min (Nomination Premio César 2026), Amina Ben Mohamed, Melissa Guers, Rita Benmannana, Razzak Ridha, Aloïse Sauvage, Némo Schiffman, Vincent Pasdermadjian, Sophie Garagnon, Olivia Courbis, Anouar Kardellas. Nadia Melliti Miglior Attrice al 78° Festival di Cannes (2025), 1Premio César 2026, 7 Nomination Premi César 2026 (Film, regia, sceneggiatura non originale, montaggio), 1Premio Lumiere 2026, 2 Nomination Premi Lumiere 2026. Drammatico V.M. 14 anni

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Giovedì 9 luglio – AFTER THE HUNT – DOPO LA CACCIA (U.S.A./ Italia, 2025, 139’) di Luca Guadagnino con Julia Roberts (Nomination Golden Globe 2026), Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny, Thaddea Graham, Lio Mehiel, Will Price, Christine Dye, Nora Garrett, Burgess Byrd. 1 Nomination Golden Globe 2026. Drammatico, Thriller

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Venerdì 10 luglio – DUSE (Italia/ Francia, 2025, 120’) di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi (Nomination David di Donatello 2026, Nomination Nastri d’Argento 2026), Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi (Nomination David di Donatello 2026), Edoardo Sorgente, Vincenzo Nemolato, Giovanni Morassutti, Marcello Mazzarella, Vincenzo Pirrotta, Federico Pacifici, Vincenzo Iantorno, Mimmo Borrelli, Vincenza Modica, Savino Paparella. 8 Nomination David di Donatello 2026 (Sceneggiatura, fotografia, produzione), 4 Nomination Nastri d’Argento 2026 (Film, fotografia), 2 Nomination European Film Award 2026. Biografico

per il ciclo Family Life

Sabato 11 luglio L’ULTIMA MISSIONE – Project Hail Mary (U.S.A., 2026, 156’) di Phil Lord, Christopher Miller con Ryan Gosling, Milana Vayntrub, Sandra Hüller, Ken Leung, James Ortiz, Lionel Boyce, Robert Smith, Bastian Antonio Fuentes, Priya Kansara, Alice Brittain, Aaron Neil, Orion Lee. Fantascienza

per il ciclo Family Life

Domenica 12 luglio – HAMNET – Nel nome del figlio – (U.S.A., 2025, 125’) di Chloé Zhao con Jessie Buckley (Oscar 2026, Golden Globe 2026, Premio Bafta 2026), Paul Mescal (Nomination Golden Globe 2026), Emily Watson, Joe Alwyn, David Wilmot, Freya Hannan-Mills, Jacobi Jupe, Sam Woolf, Justine Mitchell, Jack Shalloo, Elliot Baxter. 1 Oscar 2026, 8 Nomination Oscar 2026 (Film, regia, sceneggiatura non originale), 2 Golden Globe 2026 (Film drammatico), 6 Nomination Golden Globe 2026 (Regia, sceneggiatura), 2 Premi Bafta 2026 (Film drammatico). Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Lunedì 13 luglio – I PUGNI IN TASCA – (Italia, 1965, 107’) di Marco Bellocchio con Paola Pitagora, Lou Castel, Marino Masé, Liliana Gerace. 1 Nastro d’Argento 1966 (Soggetto originale). Drammatico. V.M. 14 anni Versione integrale restaurata

per il ciclo Original Vision

Martedì 14 luglio – IL FILO DEL RICATTO – Dead Man’s Wire (U.S.A. 2025, 102’) di Gus Van Sant con Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Al Pacino, Colman Domingo, Myha’la Herrold, Cary Elwes, John Robinson, Jordan Claire Robbins, Stephanie Bertoni, Todd Gable, Kevin Ragsdale, Donald K. Overstreet, Katie Kinman, Mark Helms. Drammatico, Storico V.O. sott. italiano

per il ciclo Francia Oggi e Dintorni

Mercoledì 15 luglio – GIOVANI MADRI – Jeunes Mères (Belgio/ Francia, 2025, 104’) di Jean-Pierre e Luc Dardenne con Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaina Halloy, Lucie Laruelle, Samir Hilmi, Jef Jacobs, Günter Duret, Christelle Cornil, Claire Bodson, India Hair, Samir Hilmi, Mbundu Joely, Eva Zingaro, Adrienne D’Anna, Mathilde Legrand. Miglior sceneggiatura al 78° Festival di Cannes (2025). Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Giovedì 16 luglio – CINQUE SECONDI (Italia, 2025, 105’) di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea (Nomination David di Donatello 2026, Nomination Nastri d’Argento 2026), Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi (Nomination David di Donatello 2026), Ilaria Spada (Nomination Nastri d’Argento 2026), Anna Ferraioli Ravel, Francesco Dominedò, Anna Lazzeri, Luca Charles Brucini. 4 Nomination David di Donatello 2026 (Film, sceneggiatura), 6 Nomination Nastri d’Argento 2026 (Film, regia, sceneggiatura). Commedia

per il ciclo Family Life

Sabato 18 luglio – UN SEMPLICE INCIDENTE – A Simple Accident (Iran/ Francia/ Lussemburgo, 2025, 101’) di Jafar Panahi con Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Madjid Panahi, Mohamad Ali Elyasmehr, Delmaz Najafi, Afssaneh Najmabadi. Palma d’Oro al Miglior Film al 78° Festival di Cannes (2025), 2 Nomination Oscar 2026 (Film internazionale, sceneggiatura originale), 4 Nomination Golden Globe 2026 (Film drammatico, regia, film straniero, sceneggiatura), Nomination David di Donatello 2026, 3 Nomination European Film Award (Film, regista, sceneggiatore), 2 Nomination Premi César 2026 (Film, sceneggiatura originale). Drammatico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Domenica 19 luglio PRIMAVERA (Italia /Francia, 2025, 110’) di Damiano Michieletto con Tecla Insolia (Nomination David di Donatello 2026), Michele Riondino, Andrea Pennacchi (Nomination Nastri d’Argento 2026), Fabrizia Sacchi (Nomination Nastri d’Argento 2026), Hildegard De Stefano, Cosima Centurioni, Federica Girardello, Rebecca Antonaci, Chiara Sacco, Miko Jarry, Valentina Bellè, Stefano Accorsi. 4 David di Donatello 2026, 7 Nomination David di Donatello 2026 (Sceneggiatura non originale), 5 Nomination Nastri d’Argento 2026 (Regista esordiente). Drammatico, Storico

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Lunedì 20 luglio PRIMAVERA (Italia /Francia, 2025, 110’) di Damiano Michieletto con Tecla Insolia (Nomination David di Donatello 2026), Michele Riondino, Andrea Pennacchi (Nomination Nastri d’Argento 2026), Fabrizia Sacchi (Nomination Nastri d’Argento 2026), Hildegard De Stefano, Cosima Centurioni, Federica Girardello, Rebecca Antonaci, Chiara Sacco, Miko Jarry, Valentina Bellè, Stefano Accorsi. 4 David di Donatello 2026, 7 Nomination David di Donatello 2026 (Sceneggiatura non originale), 5 Nomination Nastri d’Argento 2026 (Regista esordiente). Drammatico, Storico

Per il ciclo Lontano da dove

Martedì 21 luglio – LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI – Left-Handed Girl (Taiwan/ Francia/ U.S.A./ U.K., 2025, 108’) di Shih-Ching Tsou con Shi-Yuan Ma, Janel TSAI, Nina Ye, Brando Huang, Akio Chen, Teng-Hui Huang, Xin-Yan Chao. Miglior film alla Festa del Cinema di Roma 2025. Commedia

Precede la proiezione alle ore 19.00: presentazione del libro “MOMENTI DI GLORIA. Il cinema inglese in 200 film” dello storico del cinema e critico cinematografico Giuseppe Borrone, edito da “Falsopiano edizioni”

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 22 luglio – NOUVELLE VAGUE (Francia, 2025, 106’) di Richard Linklater con Guillaume Marbeck (Premio Lumiere 2026, Nomination Premio César 2026), Zoey Deutch, Aubry Dullin, Alix Bénézech, Côme Thieulin, Paolo Luka Noé, Nicolas Dozol, Tom Novembre, Jade Phan-Gia, Blaise Pettebone, Adrien Rouyard, Matthieu Penchinat, Jean-Jacques Le Vessier, Bruno Dreyfurst, Laurent Mothe, Pauline Belle. 1 Nomination Golden Globe 2026 (Film brillante), 4 César Awards 2026 (Regia, fotografia, montaggio), 10 nomination César Awards 2026 (Film francese, sceneggiatura originale), 2 Premi Lumiere 2026 (Regia), 5 nomination Premi Lumiere 2026 (Film d’esordio, sceneggiatura, fotografia). Commedia, Biografico, Drammatico

per il ciclo Campania e Dintorni

Giovedì 23 luglio – MALAVIA – (Italia, 2025, 96’) di Nunzia De Stefano con Mattia Francesco Cozzolino, Daniela De Vita, Giuseppe “Peppoh” Sica, Junior Rodriguez, Francesca Gentile, Ciro Esposito, Artem, Nicola Siciliano. 1 Nomination Nastri d’Argento 2026 (Canzone). Presentato nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma 2025. Drammatico

Interverranno durante la serata l’attore Giuseppe “Peppoh” Sica e lo sceneggiatore Giorgio Caruso

per il ciclo È Cinema d’Autore Italiano

Venerdì 24 luglio – GLI OCCHI DEGLI ALTRI (Italia /Belgio, 2025, 90’) di Andrea De Sica con Filippo Timi, Jasmine Trinca (Nomination Nastri d’Argento 2026), Matteo Olivetti, Anna Ferzetti, Rita Abela, Roberto De Francesco, Carmen Pommella, Alberto Paradossi, Gennaro Apicella, Lidiya Liberman, Giuseppe Sanfelice, Vincenzo Crea. Jasmine Trinca Miglior Attrice alla Festa del Cinema di Roma 2025, 6 Nomination Nastri d’Argento 2026 (Regia, fotografia). Drammatico

per il ciclo Family Life

Sabato 25 luglio – MARTY SUPREME – (U.S.A., 2025, 149’) di Josh Safdie con Timothée Chalamet (Nomination Oscar 2026, Golden Globe 2026), Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler the Creator, Abel Ferrara, Fran Drescher, Penn Jillette, Musto Pelinkovicci, Larry Sloman, Ralph Colucci, George Gervin, Sandra Bernhard, Emory Cohen, Géza Röhrig, Keith Kirkwood, Mahadeo Shivraj, Pico Iyer, John Keating, Dennis Creaghan, Francis Dumaurier, Philippe Petit. 9 Nomination Oscar 2026 (Film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio), 1 Golden Globe 2026, 3 Nomination Golden Globe 2026 (Film brillante, sceneggiatura), 9 Nomination Premi Bafta 2026 (Film, regia, sceneggiatura originale, fotografia, montaggio). Biografico, Drammatico, Sportivo

per il ciclo Family Life

Domenica 26 luglio – NO OTHER CHOICE – NON C’E’ ALTRA SCELTA – Eojjeolsuga Eobsda (Corea del Sud, 2025, 139’) di Park Chan-wook con Byung-Hun Lee (Nomination Golden Globe 2026), Ye-Jin Son, Hee-soon Park, Sung-min Lee, Yeom Hye-ran, Seung-won Cha. 3 Nomination Golden Globe 2026 (Film brillante, film straniero). Commedia nera, Drammatico

Per il ciclo Cinema Europeo

Lunedì 27 luglio – YELLOW LETTERS – (Germania/ Turchia/ Francia, 2026, 127’) di Ilker Çatak con Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas, Ipek Bilgin, Kerem Can, Aziz Çapkurt, Siir Eloglu, Eray von Egilmez, Mustafa Cicek, Elit Iscan, Uygar Tamer. Orso d’Oro al 76° Festival Internazionale del Cinema di Berlino (2026). Drammatico

per il ciclo Original Vision

Martedì 28 luglio FATHER MOTHER SISTER BROTHER (U.S.A./ Irlanda/ Francia, 2025, 110’) di Jim Jarmusch con Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, Mayim Bialik, Sarah Greene, Vicky Krieps, Tom Waits, Indya Moore, Luka Sabbat. Leone d’Oro alla 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2025). Drammatico, Commedia V.O. sott. italiano

per il ciclo Francia Oggi

Mercoledì 29 luglio – IL CASO 137 – Dossier 137 (Francia, 2025, 115’) di Dominik Moll con Léa Drucker (Premio César 2026, Premio Lumiere 2026), Jonathan Turnbull, Solan Machado Graner, Sandra Colombo, Guslagie Malanga, Geneviève Mnich, Christian Sinniger, Yoann Blanc, Antonia Buresi, Etienne Guillou-Kervern, Kevin Debonne, Laurent Bozzi, Dorothée Martinet. 1 Premio César 2026, 8 Nomination Premi César 2026 (Film, regia, sceneggiatura originale, montaggio), 1 Premio Lumiere 2026, 4 Nomination Premi Lumiere 2026 (Film d’esordio, regia, sceneggiatura), 1 Nomination European Film Award 2026. Thriller

per il ciclo Campania e Dintorni

Giovedì 30 luglio – TIENIMI PRESENTE – (Italia, 2025, 80’) di Alberto Palmiero con Alberto Palmiero, Francesco Di Grazia, Gaia Nugnes, Elena Fattore, Carlo Palmiero. 1 Nomination David di Donatello 2026 (Regista esordiente), 1 Nomination Nastri d’Argento 2026 (Regista esordiente), Miglior opera prima alla Festa del Cinema di Roma 2025. Commedia

Interverranno durante la serata il regista Alberto Palmiero, l’attrice Gaia Nugnes, l’aiuto regista/direttore della fotografia Vincenzo Pezone e il co-sceneggiatore Davide De Rosa

Servizi e Accesso per disabili

Bar e Ristorante