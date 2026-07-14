Parte il progetto cinematografico dedicato a padre Matteo La Grua sotto la regia di Davidevincenzo Salmeri

Un docufilm per custodire e tramandare la memoria di una delle figure spirituali più amate della Sicilia.



Non è soltanto una raccolta fondi, ma un invito a diventare parte di un’opera destinata a custodire una memoria che appartiene a migliaia di persone.

È ufficialmente partita sulla piattaforma Produzioni dal Basso la campagna di crowdfunding per sostenere la realizzazione di “Una Voce Misteriosa: Padre La Grua”, il nuovo documentario scritto e diretto dal regista e documentarista siciliano Davidevincenzo Salmeri, dedicato alla straordinaria eredità spirituale di Padre Matteo La Grua, frate francescano che ha segnato profondamente la storia religiosa della Sicilia e dell’Italia.

Padre La Grua è stato una delle personalità più autorevoli e amate del panorama ecclesiale italiano. Per decenni migliaia di fedeli provenienti da tutta la penisola e dall’estero hanno raggiunto Palermo per incontrarlo, affidargli le proprie sofferenze e ricevere conforto spirituale. Ancora oggi la sua figura continua a suscitare profondo interesse, mentre è in corso la causa di beatificazione che testimonia l’importanza della sua opera pastorale.

Il documentario nasce proprio dall’esigenza di preservare questa eredità umana e spirituale, raccontandola con il linguaggio del cinema documentario attraverso testimonianze dirette, documenti inediti, immagini evocative e il contributo di medici, studiosi ed esperti.

Più che una biografia, “Una Voce Misteriosa: Padre La Grua” sarà un viaggio nella fede, nella speranza e nella ricerca del significato della sofferenza, affrontando con equilibrio e rigore un tema che continua a interrogare credenti e non credenti.

L’obiettivo è consegnare alle nuove generazioni il ritratto autentico di un uomo che ha dedicato la propria vita agli altri, contribuendo a mantenere viva una memoria che rischierebbe altrimenti di andare perduta.

A guidare il progetto è Davidevincenzo Salmeri, regista indipendente che negli ultimi anni si è distinto nel panorama del documentario spirituale e sociale. Il suo lavoro è stato riconosciuto anche a livello internazionale con l’Award of Merit dell’Accolade Global Film Competition in California nella categoria Christian Filmmaker, oltre a numerosi altri riconoscimenti ottenuti nei festival cinematografici internazionali. Il suo precedente documentario, “Il Medico delle Anime”, dedicato a Padre Pietro Santoro, è stato pluripremiato ed è oggi distribuito sulle principali piattaforme streaming internazionali.

La produzione sarà completamente indipendente vedrà la collaborazione della Milizia dell’Immacolata, associazione mariana guidata dai Frati Minori Conventuali, ordine religioso al quale apparteneva Padre La Grua.

Per trasformare questo progetto in un’opera cinematografica di alto livello è stata avviata una campagna di crowdfunding con un obiettivo di 18.000 euro.

Le donazioni permetteranno di finanziare le riprese in Sicilia e nelle altre località coinvolte, la regia, la stesura del testo narrativo la pre- produzione, la fotografia, il montaggio, la colonna sonora originale, la post-produzione audio e video, la realizzazione dei sottotitoli in più lingue e la distribuzione del documentario nei festival cinematografici, nelle proiezioni pubbliche e sulle piattaforme digitali.

Ogni contributo rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di un film che intende coniugare cultura, memoria e spiritualità. Per ringraziare i sostenitori sono previste ricompense dedicate, tra cui contenuti esclusivi dal set, aggiornamenti sulla lavorazione, accesso anticipato al documentario e inviti alle proiezioni ufficiali.

Sostenere “Una Voce Misteriosa: Padre La Grua” significa contribuire alla nascita di un’opera che non vuole soltanto raccontare una storia, ma conservare un patrimonio umano e spirituale di straordinario valore, rendendolo accessibile alle generazioni future attraverso la forza del linguaggio cinematografico.



Campagna di crowdfunding

https://www.produzionidalbasso.com/project/una-voce-misteriosa-padre-la-grua/

Contatti stampa

Davidevincenzo Salmeri

Sito web: www.davidesalmeri.it

E-mail: info@davidesalmeri.it

Tel. +39 333 7570799