Due Mondi, una sola serata!

Narrativa e Poesia, mondo della scienza e cerchio dei sentimenti, cellule microscopiche e piccoli fiocchi di neve… Ma cosa li accomuna?!

Venerdì pomeriggio 26 giugno alle ore 17.30 presso la Sala delle Feste del bellissimo Palazzo Ragazzoni di Sacile (PN) sarà svelato il mistero! Assolutamente da non perdere un fantastico “Incontro con l’autrice” in cui saranno presentati due libri firmati da Angela Caputo: “nevichiaAmo” e “L’Ombra dei Padri”.

𝗡𝗲𝘃𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗔𝗺𝗼 (Delta 3 Edizioni, 2025) è l’opera prima di poesia che ha già fatto strage di cuori, conquistando il secondo posto al Premio Inedito Sulle Tracce del De Sanctis nel 2024, segnalato al Premio Rotary Avellino Est. Un titolo-gioco di parole dolcissimo: il gelo si scioglie al calore di sentimenti capaci di resistere a qualsiasi tempesta della vita.

𝗟’𝗼𝗺𝗯𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗶 (Atile Edizioni, 2025) cambia totalmente genere. Si tratta di un thriller psicologico, paranormal e medical da brividi che tocca il tema della Procreazione Assistita tra scienza, fede, etica e segreti. Nel paesino trentino di Torrecelle si accende lo scontro tra Clara, a caccia disperata di una gravidanza, e Padre Fisher, un esorcista tutto d’un pezzo. Tra nascite miracolose e morti improvvise… qual è la vera “ombra” dei padri?

A guidarci in questo viaggio pazzesco tra ragione e sentimento ci saranno tre super relatori: il prof. Claudio Morotti (Il presidente del Circolo della Cultura e del Bello di Sacile), la prof.ssa Annamaria Citino (niente meno che l’Ambasciatrice della gentilezza nominata dal MIG) e il dott. Alessandro Pavan, biologo esperto in procreazione medicalmente assistita.

E dopo? Spazio alle domande e al dibattito.

Chi vincerà la sfida tra razionalità e cuore? Intanto screenshottate questo promemoria e non mancate!

INFO:

DATA: Venerdì 26 giugno

ORA: 17:30 ⏱️

LUOGO: Palazzo Ragazzoni (Sala delle Feste) – Sacile (PN)

Ingresso libero