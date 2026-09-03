Daniela Reboldi protagonista del “Concerto Serale” al Chiostro di Campitelli in Roma

Venerdì 18 settembre 2026, alle ore 20.30, un omaggio alla musica di Erik Satie nel cuore di Roma.

Roma si prepara ad accogliere una nuova serata dedicata alla grande musica classica.Venerdì 18 settembre2026, alle ore 20.30, il suggestivoChiostro di CampitellialTeatro di Marcello, inPiazza Campitelli 9, ospiterà ilconcerto pianistico di Daniela Reboldi, inseritonella programmazione dei Concerti del Tempietto – Festival Musicale delle Nazioni.

La serata sarà interamente dedicata aErik Satie, compositore tra i più originali e innovativi della musica francese tra Ottocento e Novecento, la cui produzione si distingue per la particolare capacità di unire essenzialità, raffinatezza, ironia e profonde atmosfere contemplative.

Al pianoforte, Daniela Reboldi accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio emozionale attraverso le note senza tempo di Satie, proponendo alcune delle sue pagine più celebri e suggestive.

Il programma comprende le Gymnopédies, con Lent et douloureux, Lent et triste e Lent et grave; le Gnossiennes, tra cui Lent e Avec étonnement; le quattro Ogives; l’amatissima Je te veux e, a conclusione, le celebri Vexations.

La scelta di Satie offre l’occasione per una serata dal carattere particolarmente intimo e suggestivo, nella quale la musica dialogherà con la storia e l’atmosfera unica del Chiostro di Campitelli, nel cuore del complesso del Teatro di Marcello. Il concerto si inserisce infatti nella prestigiosa rassegna dei Concerti del Tempietto, che propone appuntamenti di musica classica in una delle cornici storiche più affascinanti della Capitale.

La musica come esperienza: il concerto nasce con l’intento di restituire alla musica classica la sua dimensione più coinvolgente. Non soltanto ascolto, ma esperienza, atmosfera ed emozione. Le composizioni di Satie, con il loro linguaggio apparentemente semplice ma ricco di sfumature, permettono di creare un dialogo particolarmente intenso tra interprete, pubblico e spazio scenico.

La serata rappresenta dunque un appuntamento di rilievo per gli appassionati di pianoforte e, più in generale, per chi desidera vivere un momento culturale nel cuore di Roma, immerso nella suggestione di un luogo storico.

Appuntamento:

Venerdì 18 settembre 2026 – ore 20.30

Daniela Reboldi – Pianoforte

Concerto dedicato a Erik Satie

Chiostro di Campitelli al Teatro di Marcello

Piazza Campitelli, 9 – Roma

Biglietti: € 36 – € 25 – € 14

Informazioni e prenotazioni: +39 348 780 43 14

Email:afjs@tempietto.it

Biglietti online:www.tempietto.it

“La bellezza della musica. La magia di un luogo senza tempo.”