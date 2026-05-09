Dalla Sicilia al pubblico globale: “Il Medico delle Anime” conquista lo streaming internazionale e ottiene un doppio riconoscimento negli Stati Uniti

Non è più solo un film che racconta una storia, ma un’opera che continua a generare attenzione e riconoscimenti oltre i confini nazionali. “Il Medico delle Anime”, documentario diretto dal regista e documentarista Davidevincenzo Salmeri, compie un nuovo decisivo passo nel suo percorso: è ora disponibile su una piattaforma di streaming statunitense e, contemporaneamente, conquista un doppio premio internazionale negli Stati Uniti.

Il film è infatti entrato nel catalogo di Fawesome TV, piattaforma accessibile su smart TV e dispositivi digitali, aprendo così a un pubblico internazionale una narrazione profondamente radicata nella realtà siciliana ma capace di parlare un linguaggio universale.

Parallelamente, “Il Medico delle Anime” si è aggiudicato due premi al merito Award of Merit agli IndieFEST Film Awards, autorevole rassegna internazionale dedicata al cinema indipendente con sede in California. I riconoscimenti sono stati conferiti nelle categorie Documentary e Christian / Faith-Based, premiando non solo la qualità tecnica e narrativa dell’opera, ma soprattutto la forza del suo messaggio umano e spirituale.

Un doppio traguardo che segna una nuova fase per il documentario di Salmeri, già protagonista nei festival nazionali e internazionali e premiato come Miglior Documentario ai Sicilian Film Awards del Madonie Film Festival, oltre alle numerose selezioni e nomination ottenute negli ultimi mesi.

Al centro dell’opera resta la figura di Padre Pietro Santoro, sacerdote camilliano profondamente legato alla città di Palermo e punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Tuttavia, in questa nuova fase, il film si afferma sempre più come esperienza capace di superare il contesto locale, intercettando un interesse più ampio legato ai temi universali della fede, dell’ascolto e della speranza.

“Questo traguardo rappresenta per me uno stimolo a continuare a raccontare storie vere, profonde, capaci di parlare all’anima” – dichiara il regista Davidevincenzo Salmeri – “Grazie ancora una volta a chi ha creduto in questo progetto”.

La presenza sulla piattaforma internazionale segna un passaggio significativo anche in termini di diffusione: accanto alla distribuzione digitale globale, il documentario prosegue infatti il suo percorso sul territorio con proiezioni in parrocchie e contesti culturali, mantenendo un legame diretto con il pubblico.

Con “Il Medico delle Anime”, Davidevincenzo Salmeri conferma un percorso autoriale orientato alla valorizzazione di storie autentiche e spesso poco raccontate, capaci di coniugare linguaggio cinematografico e profondità spirituale.

Biografia autore:

Davidevincenzo Salmeri (Palermo, 30 agosto 1984) è un regista e documentarista indipendente.Nel 2007 realizza il docufilm Un angelo in vespa, dedicatoa Padre Vittorio Salmeri, Servo di Dio il cui processo di beatificazione è in corso. Nel 2009 consegue la qualifica professionale di videoreporter presso l’Alibi Club, associazione accreditata per i mestieri dello spettacolo.

Nello stesso anno dirige il documentario Villa dell’Abate, dedicato al territorio di Villabate e alla valorizzazione del suo patrimonio storico, con riferimento alle catacombe settecentesche presenti nell’area.

Nel 2025 realizza Il Medico delle Anime, documentario ispirato alla figura di Padre Pietro Santoro. Il film ottiene riconoscimenti in ambito festivaliero, tra cui il premio come Miglior Documentario al Madonia Film Festival e quattro nomination al Veneto International Film Festival (miglior documentario, regia, fotografia e produzione). È inoltre selezionato al Berlin Indie Film Festival e al Rome Prisma Film Awards, e riceve una Menzione d’Onore all’Absurd Film Festival. Nello stesso anno viene distribuito a livello internazionale su piattaforme digitali. Nel 2026 realizza Il Volo di Marie, documentario che racconta la storia di una bambina senegalese giunta a Palermo per un intervento chirurgico, seguendone il percorso umano e sanitario e affrontando i temi dell’accoglienza e della solidarietà.

La sua attività si concentra nel documentario sociale, culturale e spirituale.

Il film è disponibile al seguente link:

https://fawesome.tv/movies/10752126/il-medico-delle-anime-the-doctor-of-souls