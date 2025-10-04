Convegno: La Sapienza del Creato e la Voce di Francesco | domenica 5 ottobre 2025 Gangi Palazzo Bongiorno

Il Centro Studi Francescani e Medievali – Frati Minori di Sicilia – Officina di Studi Medievali – BCsicilia, organizza il Convegno “La Sapienza del Creato e la Voce di Francesco” che si terrà domenica 5 ottobre 2025 a Gangi nella presigiosa location di Palazzo Bongiorno, con inizio questi orari: 10.30 – 13.00 | 16.30 -19.00.
Sessione mattutina
10.30 | Saluti istituzionali
Giuseppe Ferrarello
Sindaco di Gangi
Valter Stoppini
Sindaco di Assisi
Fra Antonino Catalfamo
Ministro Provinciale dei Frati Minori di Sicilia
Don Giuseppe Amato
Parroco della Chiesa Madre di Gangi
Rodolfo Coccioni
Responsabile Festival Nazionale delle Geoscienze “Settimana del Pianeta Terra”
Leonardo Gennaro
Presidente della BCC Madonie
Diego Ciccarelli
Presidente dell’Officina di Studi Medievali
Roberto Franco
Presidente del Centro Studi Francescani e Medievali
11.00 – 13.00 Relazioni
La fraternità cosmica nel Cantico: Francesco d’Assisi precursore della filosofia dell’ambiente
Antonino Clemenza OFM
Pontinifia Università Antonianum
II Cantico dell’uomo nuovo. Uno sguardo antropologico dall’esperienza di frate Francesco
Arturo Milici OFM
Provincia dei Frati Minori di Sicilia
II Cantico: frutto di un’esistenza riconciliata
Massimo Travascio OFM
Custode Convento Porziuncola
Basilica Papale S. Maria degli Angeli
“Laudato si’ mi’ Signore, per sora / nostra matre Terra”.
Ecologia e teologia, un connubio possibile
Marcello Grifò
Istituto di Studi Patristici “J.H. Newman”
Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”
Un Cantico che da 800 anni è un seme di speranza nell’ecologia integrale
Enrico Gennari
Società Italiana di Geologia Ambientale
Moderatore
Alfonso Lo Cascio
Presidente regionale BCsicilia
Sessione pomeridiana
16.30 | Saluti istituzionali
Davide Rondoni
Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi
Michele Orifici
Vice Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale
17.00 – 19.00 Relazioni
La cura del Creato: un’alleanza che rigenera
Anna Pia Viola
Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”
Il Codice 338 e la Mostra per gli 800 anni del Cantico delle Creature
Carlo Bottero OFM Conv
Direttore della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi
Il Cantico di San Francesco e la Laudato si’ di papa Francesco: un confronto
Angela Ales Bello
Pontificia Università Antonianum
Il Cantico: la natura, i francescani e la scienza
Paolo Capitanucci
Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi
Lodare con i sensi, camminare nello spirito. Un cammino di bellezza sulle orme del Cantico delle Creature a Gangi
INFO:
Roberto Franco
Centro Studi Francescani e Medievali
Moderatore
Maria Piera Franco
Centro Studi Francescani e Medievali
Palazzo Bongiorno Corso Umberto I
Segreteria organizzativa
039 3663015127 – cesframed@gmail.com – info@vivereinassisi.it