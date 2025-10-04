Convegno: La Sapienza del Creato e la Voce di Francesco | domenica 5 ottobre 2025 Gangi Palazzo Bongiorno

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Oltre due settimane di musica, teatro, danza e incontri tra Catania e Messina. Il Bellini International Context 2025, promosso e organizzato dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, si è concluso domenica 28 settembre al Teatro Massimo Bellini di Catania con il Concerto…