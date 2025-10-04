Convegno: La Sapienza del Creato e la Voce di Francesco | domenica 5 ottobre 2025 Gangi Palazzo Bongiorno

Il Centro Studi Francescani e Medievali – Frati Minori di Sicilia – Officina di Studi Medievali – BCsicilia, organizza il Convegno “La Sapienza del Creato e la Voce di Francesco” che si terrà domenica 5 ottobre 2025 a Gangi nella presigiosa location di Palazzo Bongiorno, con inizio questi orari: 10.30 – 13.00 | 16.30 -19.00.

Sessione mattutina

10.30 | Saluti istituzionali

Giuseppe Ferrarello

Sindaco di Gangi

Valter Stoppini

Sindaco di Assisi

Fra Antonino Catalfamo

Ministro Provinciale dei Frati Minori di Sicilia

Don Giuseppe Amato

Parroco della Chiesa Madre di Gangi

Rodolfo Coccioni

Responsabile Festival Nazionale delle Geoscienze “Settimana del Pianeta Terra”

Leonardo Gennaro

Presidente della BCC Madonie

Diego Ciccarelli

Presidente dell’Officina di Studi Medievali

Roberto Franco

Presidente del Centro Studi Francescani e Medievali

11.00 – 13.00 Relazioni

La fraternità cosmica nel Cantico: Francesco d’Assisi precursore della filosofia dell’ambiente

Antonino Clemenza OFM

Pontinifia Università Antonianum

II Cantico dell’uomo nuovo. Uno sguardo antropologico dall’esperienza di frate Francesco

Arturo Milici OFM

Provincia dei Frati Minori di Sicilia

II Cantico: frutto di un’esistenza riconciliata

Massimo Travascio OFM

Custode Convento Porziuncola

Basilica Papale S. Maria degli Angeli

“Laudato si’ mi’ Signore, per sora / nostra matre Terra”.

Ecologia e teologia, un connubio possibile

Marcello Grifò

Istituto di Studi Patristici “J.H. Newman”

Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”

Un Cantico che da 800 anni è un seme di speranza nell’ecologia integrale

Enrico Gennari

Società Italiana di Geologia Ambientale

Moderatore

Alfonso Lo Cascio

Presidente regionale BCsicilia

Sessione pomeridiana

16.30 | Saluti istituzionali

Davide Rondoni

Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi

Michele Orifici

Vice Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale

17.00 – 19.00 Relazioni

La cura del Creato: un’alleanza che rigenera

Anna Pia Viola

Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”

Il Codice 338 e la Mostra per gli 800 anni del Cantico delle Creature

Carlo Bottero OFM Conv

Direttore della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi

Il Cantico di San Francesco e la Laudato si’ di papa Francesco: un confronto

Angela Ales Bello

Pontificia Università Antonianum

Il Cantico: la natura, i francescani e la scienza

Paolo Capitanucci

Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi

Lodare con i sensi, camminare nello spirito. Un cammino di bellezza sulle orme del Cantico delle Creature a Gangi

INFO:

Roberto Franco

Centro Studi Francescani e Medievali

Moderatore

Maria Piera Franco

Centro Studi Francescani e Medievali

Palazzo Bongiorno Corso Umberto I

Segreteria organizzativa

039 3663015127 – cesframed@gmail.com – info@vivereinassisi.it

La Sapienza del Creato e la Voce di Francesco

