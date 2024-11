Con David Kosta esperienza magica e coinvolgente

Vivere un’esperienza magica e coinvolgente con David Kosta, l’illusionista che incanta grandi e piccini. La magia è al Re Mida – Casa Cultura di Palermo con lo spettacolo “Il trucco c’è… ma non in viso”. Appuntamento sabato 7 dicembre, alle 17:15, in via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo).

Uno spettacolo di magia e illusionismo pensato appositamente per bambini e famiglie, un’occasione perfetta per trascorrere del tempo insieme e ritrovare la meraviglia dell’infanzia.

David Kosta, con il suo talento e carisma, trasporterà il pubblico in un mondo straordinario fatto di effetti magici e illusioni mozzafiato. Tavoli volanti, oggetti fluttuanti e momenti di pura magia riempiranno la serata di emozioni e risate. È un’avventura indimenticabile che farà brillare gli occhi di tutti, grandi e piccoli.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 0917467677 – 3926393204.