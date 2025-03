Al via il progetto V.I.T.A. ponte tra STEM e nuove tecnologie della vita

ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta, UniPa, Scuole e Sicindustria alleati per le sfide del futuro

Palermo, 26 marzo 2025 – Ai nastri di partenza il Progetto V.I.T.A., un modello di orientamento innovativo sulle STEM, che punta a costruire un ponte concreto tra la formazione tecnico-scientifica in ambito biomedicale e il mondo del lavoro. Il Progetto, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, è promosso dall’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo, in qualità di Soggetto Responsabile, in partnership con l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica (BIND), Sicindustria, Fondazione Hora, La Linea della Palma APL e ben sei Scuole Secondarie: l’I.I.S.S. “Ernesto Ascione” di Palermo, il Liceo Classico “Giovanni Meli” di Palermo, il Collegio Gonzaga, Casa della compagnia di Gesù Palermo, l’ I.I.S.S. “Alessandro Volta” di Palermo, l’I.I.S.S. “Giuseppe Minutoli” di Messina e il Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando (ME).

Il Progetto prende ufficialmente il via in occasione della giornata studi dal tema “Competenze STEM e Nuove Tecnologie della Vita: UniPA, ITS Academy, Scuole e mondo delle Imprese alleati per le sfide del futuro”, in programma mercoledì 26 marzo, a partire dalle ore 8:30, nella Sala delle Capriate di Palazzo Chiaromonte Steri, Piazza Marina, 61. Il Progetto, attraverso una formula inedita, coniuga orientamento, formazione esperienziale all’interno della Culla tecnologica Biomed e Biotech dell’ITS Academy e attività sul campo, con il coinvolgimento attivo delle imprese target del territorio. Il Progetto V.I.T.A. vuole così accendere nei nostri giovani l’interesse verso il settore biomedicale e delle biotecnologie.

Per il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Prof. Massimo Midiri “Supportare i giovani nella scelta dei percorsi di studio e lavoro è uno dei nostri principali impegni – dichiara il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri – Questo progetto mira a promuovere le competenze in ambito STEM, con un particolare focus su discipline legate alle Nuove Tecnologie della Vita, Ingegneria biomedica e Biotecnologie mediche a studenti, docenti e comunità sociale, utilizzando metodologie didattiche innovative ed inclusive, grazie ad una collaborazione che rappresenta un virtuoso esempio di sinergia tra istruzione, ricerca e industria. Ringrazio sentitamente la rete di partner con cui condividiamo i fondamentali obiettivi di ridurre il gender gap in ambito STEM, contrastare la dispersione scolastica e fornire a studentesse e studenti una formazione di eccellenza per potere puntare ad un futuro professionale qualificato in settori altamente strategici”.

“Sicindustria, in qualità di socio fondatore dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta – sottolinea il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo – crede fortemente nel valore della formazione tecnico-specialistica come chiave per il futuro dell’industria e dell’innovazione. Il Progetto V.I.T.A. rappresenta un’opportunità straordinaria per avvicinare i giovani alle competenze STEM, con particolare attenzione al settore biomedicale, che è sempre più strategico per lo sviluppo del nostro territorio e del Paese. Investire nella preparazione di nuove figure professionali significa garantire un futuro più competitivo e sostenibile, in cui scuola, università e imprese collaborano per formare talenti pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro”.

“Il Progetto VITA – spiega Maria Pia Pensabene, presidente dell’I.T.S. Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta – inaugura una stagione felice di concreta e virtuosa collaborazione tra Università, ITS Academy, Scuole e mondo produttivo del nostro territorio. L’orientamento condiviso tra queste istituzioni per preparare i giovani al mondo del lavoro è una strategia vincente. D’altra parte, la Riforma dell’Istruzione tecnologica superiore italiana spinge alla collaborazione ITS Academy e Università: riconoscimento di crediti formativi, attività congiunte di orientamento e placement al centro delle sinergie. Ecco, perché ringrazio tutta la partnership e in particolare il Rettore Massimo Midiri che, ancora una volta, ha dimostrato lungimiranza e visione del futuro. Riconoscimento dei crediti formativi, attività congiunte di orientamento e placement, creazione di passerelle tra diversi percorsi formativi: sono i principali effetti dell’articolo 8 della Legge 99 del 2022 (la Riforma dell’Istruzione tecnologica superiore italiana) che ha introdotto i principi di rilevanza strategica delle sinergie collaborative tra ITS Academy e Università nel più ampio contesto dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo economico del tessuto imprenditoriale del Paese”.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.

Progetto V.I.T.A.

Info su

www.tech-vita.org

Di seguito il programma completo della Giornata Studi.

Progetto V.I.T.A.

“Competenze STEM e Nuove Tecnologie della Vita: UniPa, ITS Academy, Scuole e mondo delle Imprese alleati per le sfide del futuro”

Mercoledì 26 marzo, ore 8,30

Palazzo Chiaromonte Steri, Sala delle Capriate

Piazza Marina, 61 Palermo

La giornata di studi ha come obiettivo la presentazione del Progetto V.I.T.A., selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado sull’importanza delle competenze STEM applicate alle nuove tecnologie della vita.

Sarà l’occasione per discutere delle opportunità formative e professionali nel settore biomedicale, con attenzione particolare all’uso dell’intelligenza artificiale.

Coordinano i lavori il Prof. Salvatore Vitabile, Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazionie il Prof. Vincenzo La Carrubba, Professore Associato di Bioingegneria Industriale.

PROGRAMMA

8.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Accoglienza, registrazione dei partecipanti e distribuzione di materiale informativo

9,00 – SALUTIISTITUZIONALI

– Prof. Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

– Prof. Marcello Ciaccio, Presidente della Scuola di Medicina di Palermo

– Prof. Riccardo Alessandro, Direttore Dipartimento BIND

– Dott.ssa Maria Pia Pensabene, Presidente dell’I.T.S. Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

– Ing. Luigi Rizzolo, Presidente di Sicindustria.

APERTURA DEI LAVORI

9.45 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO V.I.T.A.

Dott.ssa Maria Pia Pensabene, Presidente dell’I.T.S. Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta.

10.00 “INTELLIGENZA ARTIFICIALE E COMPETENZE STEM NELLE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA”

Prof. Salvatore Vitabile, Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni Coordinatore del Corso di Studi Magistrale in Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico, Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, UNIPA

Ing. Giuseppe Fatuzzo, Associazione Italiana Ingegneri Clinici – AIIC

10.45 TAVOLA ROTONDA “STIMOLARE LA SCELTA DEI FUTURI PROFESSIONISTI STEM”

Coordinano:

– Dr.ssa Giulia Accardi, Ricercatrice e Docente di patologia generale, Delegata all’Orientamento per la Scuola di Medicina e Chirurgia e per il Dipartimento BIND;

– Prof. Vincenzo La Carrubba, Professore Associato di Bioingegneria Industriale

Partecipano:

– Ing. Massimo Plescia, Presidente Fondazione Hora

– Dr. Vincenzo Chiriaco, Presidente dei Giovani di Sicindustria Palermo

– Prof.ssa Erika La Cascia, Delegata del Rettore alle disabilità e Delegata all’orientamento della Scuola di Medicina

– Dr. Gianluca Sabatini, Responsabile Sviluppo, Formazione e Orientamento ELIS

– Prof. Piero Giovanni La Tona, Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Superiore “G. Minutoli” di Messina

12.00 CONCLUSIONI

Riflessioni finali

A cura dei relatori e partecipanti