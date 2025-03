Festival Tipicità organizzato al Fermo Forum: Successo allo stand de I Borghi più belli d’Italia nelle Marche

Si è concluso dopo tre giorni intensi di incontri e attività il Festival Tipicità organizzato al Fermo Forum dal 7 al 9 marzo 2025.

Il festival che celebra come sempre le eccellenze locali della Regione Marche ha ospitato anche uno stand dell’associazione regionale dei I Borghi più belli d’Italia nelle Marche grazie al contributo dell’Associazione Nazionale de I Borghi più belli d’Italia con la rappresentanza della Regione Umbria.

16 i borghi coinvolti attivamente durante la manifestazione che hanno avuto l’occasione di promuovere attraverso le proprie associazioni e attività commerciali, non solo diverse degustazioni con prodotti enogastronomici ma anche esposizioni artigianali e dimostrazioni dele tradizioni peculiari dei borghi.

“Tipicità vede la presenza di stand sempre molto interessanti e legati alla tradizione, tuttavia quello dei borghi più belli d’Italia è sicuramente un unicum in quanto li sono convenute le bellezze, le tradizioni e i prodotti di tutta la regione- dichiara Amato Mercuri Certificatore Borghi più belli d’Italia– anzi quest’anno sono stati ospiti anche produttori umbri. Il merito va alla Presidente e al Cda che hanno lavorato per la buona riuscita e non hanno fatto mancare la loro presenza. Grazie al Sindaco Calcinaro e all’assessore Cerretani per l’accoglienza!”

Inoltre quest’anno grazie a “il salottino dei borghi gustosi” con uno spazio dedicato alle “Chiacchiere da Bar: Borghi, Sapori e Racconti di Marche” con la collaborazione con Deborah lannacci di TrippaAdvisor e Nadia Stacchiotti di Racconti di Marche è stato possibile interagire con il pubblico creando connessioni e nuove esperienze attraverso racconti leggeri, aneddoti curiosi e tanto buonumore. Parallelamente nello spazio talk dedicato a i “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA NELLE MARCHE: esperienze connessioni e scoperte attraverso una regione unica” con Eleonora Antonelli, digital Ambassador dei Borghi più belli d’Italia, si è potuta valorizzare la progettazione digitale realizzata in collaborazione con Fondazione Marche Cultura.

“L’obbiettivo è stato pienamente raggiunto: superare il concetto classico di presentazione e creare un vero punto d’incontro tra produttori locali, visitatori e amministratori” – ha dichiarato Cristiana Nardi, Coordinatrice e Presidente dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche nonché assessore al turismo del Comune di Cingoli- “Abbiamo portato i borghi dentro Tipicità non solo attraverso i sapori, ma anche con racconti, esperienze e tanto divertimento.”

Il programma curato dalla Presidente dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche Cristiana Nardi, in collaborazione con il direttivo e gli amministratori di ben 32 comuni certificati, ha messo in vetrina il fascino dell’Italia Nascosta e i tesori ancora tutti da scoprire.

