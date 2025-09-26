Circolo Articolo Città di Palermo

Concerto del Coro Kemònia diretto dal M° Salvatore Scinaldi. Mercoledì 24 settembre, ore 19.30 – Circolo Artistico Viale Regina M. di Savoia 101 Mondello – Palermo.
Il Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, continua con un appuntamento voluto fortemente dalla direzione artistica, Elvira Maiorca Italiano, mercoledì 24 settembre, alle 19:30, al Circolo Artistico di Palermo concerto del Coro Kemònia diretto dal M° Salvatore Scinaldi composto da 25 straordinari elementi. Continua così il ciclo delle attività all’interno del Circolo che porta la firma della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.
Un evento unico da non perdere che ha in programma:
W.Gomez. Ave Maria
W.A.Mozart Ach, ich fühl’s
W.A.Mozart In quegl’anni
G.Puccini O mio babbino caro
L.van Beethoven Al chiaro di luna
Mango La rondine
B.Bacharach Every Other Hour
A.Keys If I ain’t got you
T.von Paradis Sicilienne
V.Casesa Sakura
P.Anglea. Jubilate Deo
M. Hayes Cantate Domine
E dopo il concerto… tutti a cena insieme, serviti al tavolo!!
Quota di partecipazione €25
Circolo Artistico, Viale Margherita di Savoia 101, Mondello (PA)
Ingresso con posteggio da Via Marinai Alliata, 5
Info e prenotazioni: WhatsApp 380 908 7129 opp. Domenico Ruisi 347 677 311