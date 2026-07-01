BulfArtEterna, mostra personale dell’artista Franco Bulfarini

Al Museo Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema (RE), la mostra personale dell’artista Franco Bulfarini, intitolata “BULFARTE – Figurazione Avveniristica e Città Impossibili”, in programma dal 4 luglio al 2 agosto 2026.

L’esposizione sarà inaugurata il giorno 4 luglio 2026 alle ore 10:30 con la presentazione del Critico d’Arte Prof. Marco Cagnolati. Introdurranno l’Artista Franco Bufarini, il Presidente della Fondazione “Paese di Don Camillo e Peppone” Augusto Abati e le autorità locali. Durante la cerimonia interverranno i poeti Andrea Calzati e Luigi Golinelli, con la lettura dei loro versi curata dall’attrice Stella Busetto.

In occasione dell’evento sarà esposta anche l’opera n. 61 del ciclo “Figurazione Avveniristica”, intitolata “Groviglio quantico”. Questa creazione, realizzata con tecnica mista e olio su tela (dimensioni cm. 100 x 100, anno 2026), rappresenta un fulgido esempio della ricerca artistica di Bulfarini che, secondo il Prof. Cagnolati, ridefinisce la bellezza algoritmica delle “reti neurali” attraverso la caratteristica gamma cromatica “bulfarinica”.

La “Figurazione Avveniristica” apre così varchi verso mondi nuovi, costruiti su coerenza stilistica, linea creativa originale e un tratto inconfondibile.

La forza di questo eccezionale artista risiede nella continua ricerca delle motivazioni interiori che alimentano la sua creatività, facendo dell’arte un autentico motore di vita. La mostra di Franco Bulfarini si distingue per la sua unicità, un vero e proprio attraversamento di un multiverso emotivo e filosofico. Autentiche vibrazioni dell’anima veicolate verso una riflessione esistenziale

Bulfarini, coinvolge emotivamente in una mostra personale di opere che costituiscono un percorso coerente e articolato, interagendo con il fruitore, ambisce a stabilire un dialogo capace di aprire nuove dimensioni, confermando così il valore irrinunciabile dell’arte quale strumento di comunicazione universale.

NOTE

FRANCO BULFARINI

Nato a Ravarino (MO), laureato in discipline giuridiche, fonda nel 2001 La Bottega degli Artisti, dal 2007 è artista, critico d’arte e curatore di eventi e nel 2014 fonda l’Ass. Artisti di Bottega. La pittura di Bulfarini emerge in diversi cicli: Egiziano, Armonie, Reti neurali, Indeterminismo estetico, fino alla visione attuale legata alla Figurazione avveniristica. L’artista è in Affordable Art Point di Tommasina Orler nel 2018 e 2019, inserito nel CAM Mondadori n. 53, in diversi libri artistici e in prestigiose monografie, fra cui Ornaments: Artisti italiani contemporanei, a cura di Francesco Panetta (Accademia Michelangelo). Numerose le partecipazioni e le organizzazioni di esposizioni personali e collettive, sia in Italia che all’estero, e di premi d’arte.

Marco Cagnolati