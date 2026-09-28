Arriva in Italia “L’unica testimone”, titolo di punta della stagione thriller: un poliziesco al cardiopalma, scritto con mestiere e passione, che dimostra perché D. S. Butler è oggi una delle voci più lette del crime britannico contemporaneo

Con “L’unica testimone” Indomitus Publishing porta in Italia dal 24 settembre il sesto capitolo della serie dedicata alla detective Karen Hart firmata da D. S. Butler, autrice britannica che ha venduto oltre un milione di copie e si è conquistata un pubblico fedele di lettori di gialli e thriller.

Prima di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno è stata ricercatrice presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Oxford e ha vissuto per un periodo in Medio Oriente con il marito. Quella formazione scientifica — osservare, mettere in fila le prove, non accontentarsi della prima spiegazione — si sente nelle sue indagini: precise, ritmate, con personaggi che crescono libro dopo libro.

Qui ci troviamo in una tranquilla via di periferia. Un furgone bianco. Il grido soffocato di una donna. L’unica testimone? Una bambina con la fama di raccontare bugie. La polizia dubita del suo racconto, ma non la detective Karen Hart: quella bimba timida le ricorda la figlia che non c’è più.

Quando una carta da gioco viene trovata sulla scena, Karen ha tra le mani il primo indizio.E quando una seconda carta spunta nella casa di Tamara, scomparsa da poco, Karen identifica la seconda vittima. Ma prima che la squadra possa riprendere fiato, un’altra donna legata a Tamara viene rapita. E poi un cadavere emerge in un campo di grano.

Ogni carta è un conto alla rovescia. Ogni vittima un messaggio.Con i crimini ormai degenerati in omicidio, Karen dovrà decifrare il codice del killer prima che sia troppo tardi. Ma la famiglia di Tamara nasconde scheletri…

Un’indagine al cardiopalma, indizi da giocare, un killer che non bluffa. Se la detective Hart sbaglierà mano, la prossima carta potrebbe essere un epitaffio.

“D.S. Butlerscriveprocedural polizieschi ambientati nella contea del Lincolnshire, paesaggi apparentemente quieti— villaggi, coste, cattedrali, campi —dove i segreti restano sepolti finché un nuovo crimine non li riporta in superficie– ha ricordato l’editore Davide Radice.

Cuore della serie è Karen Hart, detective della Lincolnshire Police segnata dalla perdita del marito e della figlia, che ne ‘L’unica testimone’decide di credere a una bambina considerata bugiarda.

Dopo il successo di ‘Sulla fredda terra’ e dei precedenti titoli, questo nuovo volume conferma ciò che i lettori ripetono da anni: trame che tengono col fiato sospeso dalle prime pagine, colpi di scena che non si vedono arrivare, personaggi in cui si entra e da cui è difficile uscire”.

È un libro per chi ama il thriller ricco di tensioni e dettagli credibili, per chi legge gialli per arrivare alla soluzione prima della rivelazione, per chi segue le serie e vuole vedere una protagonista che, volume dopo volume, diventa più forte e più umana.

DATI TECNICI

Titolo: L’unica testimone

Autrice:D.S. Butler

Casa editrice:Indomitus Publishing

Data di pubblicazione:24 settembre 2026

Costo:ebook € 7,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 18,99 in libreria e su tutti gli store online

Pagine:378

Link al sito:https://www.amazon.it/dp/B0G4RGPNDGhttps://www.indomitus-publishing.it/product/unica-testimone-dsbutler/

BIOGRAFIA AUTORE

D. S. Butler è un’autrice inglese di gialli e thriller psicologici. È una scienziata biochimica ed è stata anche ricercatrice a Oxford e in Medio Oriente, ma la sua passione per i romanzi polizieschi e mistery l’ha progressivamente allontanata dal mondo della scienza per farne una scrittrice a tempo pieno. Vive con il marito nel Lincolnshire, proprio dove sono ambientate le storie della detective Karen Hart.

PROFILO CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.