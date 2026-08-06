Antonella Aversente conquista la Sicilia: applausi, emozioni e una standing ovation di affetto a Milazzo

Grande partecipazione a “Palazzo D’Amico” per la presentazione di “Whispers and Dust of Love”. Dopo il caloroso abbraccio del pubblico, Antonella Aversente tornerà sabato 8 agosto con “Le sere d’estate”, un’opera che racconta intensi sprazzi di vita del talentuoso giornalista Salvino Cavallaro.

MILAZZO – Continua il brillante percorso letterario della scrittrice italianaAntonella Aversente, che daCorigliano-Rossanoapproda ancora una volta inSicilia, dove il suo talento continua a conquistare il cuore dei lettori.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il romanzo d’esordio “Revence”, l’autrice sta vivendo una nuova stagione di grande affermazione grazie a “Whispers and Dust of Love”, un libro che sta facendo tappa in numerose città italiane, ricevendo apprezzamenti e confermando il crescente interesse del pubblico nei confronti della sua scrittura.

Lo scorso 5 agosto 2026, nella splendida cornice di “Palazzo D’Amico” a Milazzo, Antonella è stata accolta con grande entusiasmo dalDott. Attilio Andriolo, Presidente dell’Associazione Culturale Teseo, promotrice dell’evento, e da un pubblico che ha seguito con attenzione e partecipazione la presentazione del romanzo.

Nel corso dell’incontro, la scrittrice ha dialogato con i presenti raccontando il percorso che ha dato vita alla sua opera, condividendo emozioni, riflessioni e curiosità che hanno reso la serata intensa e coinvolgente.

Al termine della presentazione, Antonella non si è sottratta all’affetto dei lettori, concedendosi con grande disponibilità a fotografie, dediche personalizzate e autografi. Un momento di autentica vicinanza con il pubblico che ha impreziosito ulteriormente una serata già ricca di emozioni e che ha confermato il legame speciale che l’autrice riesce a instaurare con chi segue il suo percorso letterario.

L’entusiasmo e il calore dimostrati dai presenti rappresentano l’ennesima conferma di un cammino artistico in continua crescita, fatto di incontri, condivisione e di un numero sempre maggiore di lettori conquistati dalla forza delle sue storie.

Ma il viaggio letterario di Antonella non si ferma qui…

Sull’onda dello straordinario riscontro ottenuto,sabato 8 agosto 2026 alle ore 19.00, la scrittrice tornerà nella suggestiva cornice di“Palazzo D’Amico”per presentare la sua ultima fatica letteraria,“Le sere d’estate”,un’opera che racconta intensi sprazzi di vita del talentuoso giornalistaSalvino Cavallaro, offrendo ai lettori pagine ricche di umanità, emozioni e profonde riflessioni.

Un nuovo appuntamento culturale che si preannuncia imperdibile e che conferma Milazzo come uno dei palcoscenici più significativi di questo intenso tour letterario.

La Sicilia continua così ad abbracciare Antonella Aversente con un affetto sempre più grande, mentre la scrittrice prosegue il suo cammino lasciando, tappa dopo tappa, un segno nel cuore dei lettori. Perché quando la letteratura nasce dall’anima e incontra il pubblico, ogni presentazione si trasforma in un’esperienza destinata a rimanere nel tempo.