“Anima Cromatica”: Il viaggio emozionale di Maria Rita Gona alla Biennale di Milano

Il percorso artistico di Maria Rita Gona si configura come un viaggio estetico che unisce la luce della Sicilia orientale alla sua vita in Veneto. Cresciuta tra le architetture barocche della propria terra natia, l’artista ha saputo trasformare quella ricchezza visiva in un tratto distintivo personale, caratterizzato da tonalità calde, ambrate e avvolgenti che spesso si ritrovano sulle sue opere, quasi a volerne preservare l’intrinseca luminosità.

Nonostante gli impegni nell’insegnamento seguiti al trasferimento a Verona, la pittura è rimasta una necessità interiore costante; una dedizione maturata con rigore da autodidatta che ha trovato una significativa evoluzione a partire dal 1975, quando l’incontro con l’ambiente delle gallerie milanesi ha dato nuovo impulso al suo linguaggio cromatico. La sua arte, capace di esprimersi con naturalezza su tela, legno e tessuti, cerca di assimilare la realtà per restituirla con autenticità, portandola negli ultimi anni in contesti di rilievo da Parigi a Montecarlo.

Una sensibilità particolare emerge nelle sue opere a tema sacro, dove l’artista reinterpreta soggetti iconici con una forza espressiva che fonde solennità e modernità. Tre opere sono state selezionate per rappresentare la sua visione alla Biennale di Milano, in programma dal 20 al 24 marzo 2026.

In questa prestigiosa sede, la pittrice parteciperà con tre sue tele:

-L’ultima cena: un’opera imponente, caratterizzata da un’atmosfera vibrante e corale che si distacca dalla rigidità classica,

-La vita e la morte: un Cristo benedicente dal forte impatto emotivo, capace di indagare il dualismo dell’esistenza umana,

-Ricordando Leonardo: una Maternità che richiama l’estetica delle icone e il genio vinciano, ma con una morbidezza cromatica del tutto personale.

In questi lavori, le figure sembrano emergere da sfondi luminosi e carichi di energia, superando la semplice figurazione per diventare pura emozione visiva. Questo appuntamento consolida un percorso artistico vissuto con profonda coerenza, seguendo l’intento di trasportare sulla tela ciò che l’animo coglie e sente. Ancora una volta Maria Rita Gona dimostra la sua capacità di far dialogare l’umano e lo spirituale, confermandosi una voce autentica e intensa del panorama pittorico contemporaneo.

Monica Isabella Bonaventura

Maria Rita Gona