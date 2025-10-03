“Anche se non chiedi”: in Radio il nuovo singolo di Tommaso Machala

da | 03 Ottobre 2025 | Musica

È in radio “Anche se non chiedi” il singolo di Tommaso Machala, brano vero e delicato, disponibile anche in digitale (SDO/Believe).

«Questo è un brano che si è evoluto nel tempo, che è stato scritto con il passare dei giorni e del sentimento che provavo per un’altra persona, un brano che racchiude in sé i cambi di direzione della vita. Con “Anche se non chiedi” vorrei ricordare a me e a tutti – afferma Tommaso Machala – che bisogna dare tempo al tempo. Il titolo della canzone è la mia risposta alla richiesta di una persona a me molto cara dopo che abbiamo affrontato un litigio.»

Il testo esprime un desiderio di condivisione e intimità, ma allo stesso tempo una sensazione di isolamento e distanza. La persona vorrebbe condividere gli spazi con qualcuno, ma si trova in una stanza vuota, simbolo di solitudine. Il momento di calma e di ritrovata tranquillità (“ho finalmente preso fiato“) viene descritto come un ossigeno che, pur ricaricando, svuota allo stesso tempo, forse indicando emozioni complesse. C’è il desiderio di essere delicato, di comunicare con sincerità e gentilezza, anche senza che venga richiesto e di essere ascoltati. La volontà di scrivere insieme su una pagina vuota rappresenta il tentativo di creare un legame, di condividere pensieri e emozioni. Le parole “perdonami” suggeriscono un senso di colpa o di desiderio di essere compresi e accettati, anche nel desiderio di allontanarsi.

Qui il video: https://youtu.be/FrYJSyMmj6E

Il video, di cui Tommaso ha curato anche la regia, rispecchia totalmente la direzione del brano, fondamentali due caratteristiche, delicatezza e semplicità. Le riprese del picnic sono state effettuale al Parco del Sorbo, mentre quelle al chiuso in un monolocale a Corchiano. Il risultato è un equilibrio tra natura e spazio privato, che riflette il contrasto perenne del brano.

Tommaso Machala (06/09/2002) è un cantante, produttore e musicista italo-polacco. Laureato in Produzione Musicale alla Sonus Factory di Roma, combina competenze tecniche e sensibilità artistica per seguire ogni fase del processo creativo: scrittura, composizione, arrangiamento, produzione e sound design. Si occupa anche della direzione visiva dei suoi progetti, realizzando contenuti video e costruendo un immaginario coerente con la sua musica. La sua ricerca è orientata a definire un linguaggio sonoro autentico, capace di unire innovazione e identità personale. A settembre 2025 pubblica “Anche se non chiedi” un brano che riflette una lotta tra il bisogno di vicinanza e il desiderio di libertà o di lasciar andare, con un tono di dolcezza e di introspezione.

INFO:

Tommaso Machala è su: Instagram | X | Youtube | Facebook

Press & Promo: Filippo Broglia recmedia comunicazione e promozione filippo@broglia.biz

Tommaso Machala
Tommaso Machala
Tommaso Machala
Tommaso Machala
Tommaso Machala

Articoli correlati

Bellini International Context 2025: grande successo per la quinta edizione della manifestazione

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Oltre due settimane di musica, teatro, danza e incontri tra Catania e Messina. Il Bellini International Context 2025, promosso e organizzato dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, si è concluso domenica 28 settembre al Teatro Massimo Bellini di Catania con il Concerto…

Silent Movies & Live Music: al via giovedì 9 ottobre la rassegna cinematografica

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Sei appuntamenti in cui i grandi classici del muto rivivranno sullo schermo con l’accompagnamento dal vivo di musicisti scelti dall’Associazione Open Jazz Club diretta da Mimmo Cafiero. La rassegna “Silent Movies & Live Music” porta il fascino del cinema muto nella cornice intima di Cinematocasa, sede siciliana dell’Unione Circoli…

9° Salina Jazz Festival 2025

| | , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Un’edizione indimenticabile nel segno di Clara Rametta. Il Jazz tra le Onde del Mediterraneo. Fitto il programma dei concerti dal 26 al 28 settembre 2025. Spazio anche ai giovani talenti del territorio siciliano. Cala il sipario sulla 9ª edizione del Salina Jazz Festival, e lo fa…

Pin It on Pinterest

Share This