Al via il 7 marzo a New York il “Maria Callas Tribute Prize” 2026

In occasione della Festa internazionale della Donna, è stato presentato alla Camera Deputati di Roma il prestigioso riconoscimento “Maria Callas Tribute Prize NY” all’eccellenza femminile, giunto nel 2026 alla sua sesta edizione.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna a New York il prestigioso riconoscimento dedicato all’eccellenza femminile: il “Maria Callas Tribute Prize NY”, giunto nel 2026 alla sua sesta edizione. Il Premio, ideato da Dante Mariti, porta il nome della celebre soprano di origine greca naturalizzata italiana, Maria Callas, universalmente conosciuta come “La Divina”, simbolo intramontabile di talento, determinazione e grandezza artistica.
La cerimonia di premiazione  si   terrà   il   7 marzo 2026   presso   la  prestigiosa Columbus   Citizens   Foundation,  punto  di  riferimento  per  la  comunità  italo – americana nella Grande Mela. La serata sarà condotta dalla giornalista e attivista per i diritti umani Claudia Conte, già insignita del Premio Callas nel 2024, autrice di diversi libri, tra cui il recente romanzo “Dove nascono i silenzi”, dedicato al tema dell’indipendenza economica femminile. L’happening vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo istituzionale e culturale italo-americano e premierà donne che si sono distinte in ambiti diversi – dal sociale all’informazione, dall’arte alla musica – contribuendo     in     maniera significativa      alla        crescita culturale e civile  della società contemporanea.
I nomi delle premiate 2026, appena annunciati alla Camera dei Deputati a Roma, includono – in ordine sparso – Marina Abramović,celebre perfomer; Maria Grazia Cucinotta,attrice e produttrice; Isabel Allende,scrittrice; DEBORAH RENNARD, star hollywoodiana americana, attrice e cantante, Mariarita Grieco, Direttrice Offerta Estero RAI; Clarissa Costanzo, giovane soprano; Mariangela Zito, mezzosoprano; Luz Del Alba Rubio, soprano; Lisa Bernardini, giornalista della Stampa Estera e Presidente dell’Associazione Culturale Occhio dell’Arte APS; Annamaria Farricelli, poetessa e scrittrice; Daniela Reboldi, pianista; Sidney Kucine, giovane soprano americana. Insignito dell’award anche l’attore salentino Ivan Raganato e Laura Valente, giornalista e manager culturale.
Con la partecipazione straordinaria di Jo Champa, attrice, produttrice e giornalista americana; madrina d’onore, già premio Callas,  Carol Alt, attrice e supermodellaRita Cosby, pluripremiata giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica per la FOX e NEWSMAX TV.
L’evento, prodotto da Melos International in collaborazione con la Columbus Citizens Foundation, rappresenta un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti ed intende celebrare il coraggio, la passione e la creatività femminili, sostenendo al contempo i talenti emergenti. Sarà realizzato uno special televisivo dedicato alla serata di Gala, che comprenderà la scaletta e le motivazioni delle premiazioni 2026, letture dedicate al rapporto Callas-Pasolini ed omaggi musicali interpretati da alcune artiste premiate.
Il 6 marzo si terrà un concerto di beneficenza presso il Terence Cardinal Cooke Health Care Center, struttura sanitaria dove nacque Maria Callas il 2 dicembre 1923, all’epoca denominato Flower Hospital, al 1249 della Fifth Avenue a Manhattan.

Per la realizzazione del “Maria Callas Tribute Prize NY” 2026, sentiti ringraziamenti vanno alla Camera dei Deputati, al Console Generale d’Italia a New York, Hon. Giuseppe Pastorelli, e all’On. Christian Di Sanzo, Deputato della Repubblica eletto in Nord e Centro America. Un ringraziamento  alla pianista Kathryn Olander, alla scrittrice Germana Valentini,  al fotografo Jeff Smith, alla redazione de Il Newyorkese, all’Associazione Culturale Occhio dell’Arte APS, al Terence Cardinal Cooke Health Care Center, a Giulia Donato marketing – Ugo Autuori.

I premi sono stati realizzati dalla bravissimascultrice siciliana Rosa Maria Raffaele.

Special Sponsor: NORDIVAL Srl – RIBALTA RESTAURANT NY – UGO AUTUORI STRATEGIC SOLUTION.

