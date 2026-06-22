Al Taobuk di Taormina la presentazione del libro di Romina Caruana “Pirandello mi fa un baffo”

Lunedì 22 giugno a Taormina presso Palazzo Duchi di Santo Stefano, con inizio alle ore 17.00, all’interno della sedicesima edizione di Taobuk, ideato e diretto da Antonella Ferrara, si terrà l’incontro dal titolo “Oltre le maschere, la fiducia” con protagonista Romina Caruana in dialogo con Lucia Gaberscek.

Eleonora cresce in una famiglia segnata dal controllo e dalla negazione, dove il padre impone silenzio e l’autismo del fratello diventa motivo di reclusione. Ma il legame con Alessandro le dà la forza di ribellarsi e cercare altrove una nuova vita. Tra Sicilia e New York, Romina Caruana in Pirandello mi fa un baffo (Terra Somnia ed.) racconta un percorso doloroso e necessario, attraversato da colpi di scena, che confondono sorrisi e lacrime e dove si impara, ogni giorno, a scegliere la vita.

BIO

Romina Caruana è attrice, scrittrice e produttrice cinematografica, ha una solida carriera tra Italia e USA. Membro della XVII Commissione Arte/Cinema Intergruppo Parlamentare, si è formata tra l’Actors Studio di Los Angeles e la Susan Batson Inc. di New York. Ha recitato in note serie TV (come Màkari e The Bad Guy) ed è attiva nel sociale, in particolare sullo spettro dell’autismo e il narcisismo patologico. Nel 2025, in diretta Rai, legge il suo romanzo Pirandello mi fa un baffo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Programma Taobuk:

https://www.taobuk.it/wp-content/uploads/2026/06/PROGRAMMA_TAOBUK_9-giugno_2026_.pdf