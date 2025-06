Ai “Cantieri Culturali alla Zisa” di Palermo, “Il respiro della luce”: collettiva di fotografia a cura di Maria Antonietta Spadaro

Domenica 15 giugno 2025, dalle ore 17:30 alle 19:30, presso il Centro Internazionale di Fotografia “L. Battaglia” (Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili 4, Palermo), la curatrice Maria Antonietta Spadaro e i fotografi della collettiva “Il respiro della luce” guideranno il pubblico in una visita alla mostra. L’ingresso è libero.

Chi fotografa cerca, attraverso l’immagine, di cogliere quel respiro della luce che consente di fermare un movimento, una dissonanza nel fluire dello spazio e del tempo, un’energia improvvisa o un’ingenuità nascosta. Alcune fotografie nascono per strada, forse per caso; altre sono il frutto di lunghi preparativi in studio. In ogni caso, è sempre l’occhio – guidato dalla mente – a scegliere il momento dello scatto. Poi vengono i processi tecnici, la stampa, l’elaborazione, ma ciò che conta resta la luce: la vera protagonista.

Anche quest’anno la collettiva accoglie fotografi già presenti nelle passate edizioni, accanto a nuove presenze che, senza vincoli tematici, hanno potuto muoversi liberamente tra soggetti e approcci diversi. Tra documentazioni, metafore visive, suggestioni narrative e dettagli quotidiani, si compone un insieme variegato e ricco di prospettive.

Espongono: Paolo Caravello, Liliana Caselli, Marica Di Bartolo, Antonio Ferrante, Anastasia Ferrara, Roberta Indovina, Giusi Inzinna, Marcello Orlando, Laura Poma, Silvia Sangregorio, Giorgia Vilardo, Luca Vitello.