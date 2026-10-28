Accademia di Sicilia, apertura del XXXI Anno Accademico e VII Premio Internazionale Morgantina

Riconoscimenti a Marco Betta e fra Mauro Billetta. Intesa culturale con l’Accademia Tiberina

PALERMO 27 OTTOBRE 2026 – Venerdì30 ottobre 2026, alle 16.30, al Circolo Unificato dell’Esercito, inpiazza Sant’Oliva 25 a Palermo, si inaugura il XXXI Anno Accademico dell’Accademia di Sicilia. In programma la presentazione diMadagascar. Antanety KelydiLuciano Schimmenti, a cura diMaurizio Massimo Bianco, l’investitura dei nuovi accademici e la VII edizione delPremio Internazionale Morgantina, fulcro della serata.

«Tre momenti diversi eppure complementari, uniti da un prezioso filo invisibile chiamato Armonia», sottolineaMaria Patrizia Allotta, presidente del Senato accademico.

Riceveranno l’investituraDario Ferrari, accademico onorario per Comunicazione e spettacolo, e gli accademici effettivi:Maria Monte, Cavaliere Vincenzo, Lorenzo Nalbone e Michele Zanclaper Scienze mediche;Margherita Schimmenti, Ilirian Dahri e Maria Carcioneper Lettere;Tommaso Provenzano, Rosaria Segreto e Santo Arutaper Arte;Francesco Giacobbeper Giuridica ed economica.

Il Morgantina sarà conferito aMarco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo, per l’impegno nella continuità e nel rinnovamento della tradizione musicale palermitana, e afra Mauro Billetta, parroco di Sant’Agnese vergine e martire a Danisinni, per la rigenerazione urbana e morale del quartiere. «Nei premiati riconosciamo le radici vere dell’Accademia di Sicilia», dichiara il presidente onorarioSalvatore Lo Bue, che presiede la giuria composta daUmberto Palma, Maria Patrizia Allotta, Domenico Di Fatta, Agata Albanese, Alberto Scuderi, Maurizio Massimo Bianco, Tanino Bonifacio e Michele Gelardi.

Richiamando le collaborazioni con scuole, Università degli Studi di Palermo e associazioni, il presidenteUmberto Palmasottolinea la «preziosa intesa culturale con la storica Accademia Tiberina». Quest’ultima assegnerà aSalvatore Lo Buela targa delpremio G. Belli – F. Lami, per le sue qualità umane e culturali e perL’opera. Il figlio. Il Messia. Il redentore. La consegneràVenera Torrisi, direttrice del Dipartimento Musica, in sostituzione diAntonietta Micali, direttrice del Dipartimento Letteratura e presidente del premio, impegnata a Napoli.

Una targa ricorderàLudovico Gippetto, per il suo impegno contro il traffico di opere d’arte rubate e nella tutela del patrimonio culturale siciliano.

Condurrà il giornalista RAISalvatore Fazio, con interventi musicali del maestroFrancesco Maria Martorana.

La cerimonia verrà trasmessa in diretta sui canali YouTube e FacebookArte&CulturaTV di Alberto Russo.