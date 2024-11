Libri: Ecco una selezione di libri da non perdere in questo mese, scelti per voi da Antonella Di Moia

“Balleremo la musica che suonano” di Fabio Volo

Nel suo ultimo libro, Fabio Volo abbandona la narrativa per condividere la sua storia personale, con sincerità e senza maschere. Il libro racconta il percorso di un giovane che, sentendosi fuori posto e privo di ambizioni, trova nei libri un rifugio e una via di fuga. I grandi autori lo spingono a credere che anche lui possa avere uno spazio nel mondo. Con uno stile semplice e diretto, Volo alterna momenti toccanti e leggeri, regalando una lettura emozionante e piena di speranza.

https://www.mondadoristore.it/Balleremo-la-musica-che-suonano-Copia-autografata-Fabio-Volo/eai120120201336

“Un’altra volta sabato” di Lorenzo Zucchi

Georgiana è una giovane vedova, nata e cresciuta nella Romania di Ceauşescu, che ha vissuto in Italia fino alla morte del marito, rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Alla ricerca della sua identità e di una nuova vita, maledicendo il sabato che non le è mai stato favorevole, la donna decide di trasferirsi di nuovo nel suo paese d’origine insieme alla figlia Esther, preadolescente. Vuole a tutti i costi che la ragazzina impari il rumeno e si integri nella nuova patria. Che nuova non è: fra pensieri retrogradi, corruzione, clientelismo, indolenza, maschilismo sfrenato, Georgiana, femminista consapevole, scopre che il passato della Romania di Ceauşescu e il presente della Romania post-comunista si somigliano e che il futuro stenta ad arrivare; scopre che le facciate ridipinte delle case nascondono un volto antico e antiquato.

Nel romanzo, narrato in prima persona dalla protagonista, si alternano storie del passato e storie attuali, tutte caratterizzate dall’insoddisfazione della donna e dalla sua delusione rispetto ai rapporti fra uomini e donne che non smettono di restare ancorati al passato

https://www.villaggiomaori.com/Lorenzo-Zucchi-Unaltra-volta-sabato-p705811898

“Tatà” di Valerié Perrin

«Colette è rimorta, parola che non esiste da nessuna parte. Non esiste il termine rimorire». Colette era una donna senza storia, almeno così crede la nipote fino a quando una telefonata della gendarmeria non la informa del suo decesso. Il fatto è che Colette, la sua unica zia (Tata, zietta in francese), giace sepolta al cimitero già da tre anni… Romanzo raffinato, in cui si intrecciano destini e trame palpitanti, con il quale Valérie Perrin, straordinaria narratrice delle nostre vite, firma il suo grande ritorno. Agnès non crede alle sue orecchie quando viene a sapere del decesso della zia. Non è possibile, la zia Colette è morta tre anni prima, riposa al cimitero di Gueugnon, c’è il suo nome sulla lapide… In quanto parente più prossima tocca ad Agnès andare a riconoscere il cadavere, e non c’è dubbio, si tratta proprio della zia Colette. Ma allora chi c’è nella sua tomba? E perché per tre anni Colette ha fatto credere a tutti di essere morta? È l’inizio di un’indagine a ritroso nel tempo. Grazie a vecchi amici, testimonianze inaspettate e una misteriosa valigia piena di audiocassette, Agnès ricostruisce la storia di una famiglia, la sua, in cui il destino dei componenti è legato in maniera indissolubile a un circo degli orrori, all’unica sopravvissuta di una famiglia ebrea deportata e sterminata dai nazisti, alle vicende di un celebre pianista e a quelle di un assassino senza scrupoli, alle subdole manovre di un insospettabile pedofilo e al tifo sfegatato per la locale squadra di calcio, il FC Gueugnon. Sulla scia di “Cambiare l’acqua ai fiori” e “Tre”, Valérie Perrin ci trascina in un intreccio di storie, personaggi e colpi di scena raccontati nel suo stile fatto di ironia, delicatezza e profondità.

https://www.mondadoristore.it/Tata-Valerie-Perrin/eai978883357821

“Teddy” di jason Rekulak

Nuova speciale edizione: una nuova copertina cartonata e gli sprayed edges con i disegni di Teddy. Teddy è un dolce bambino di cinque anni, intelligente e curioso, che ama disegnare qualsiasi cosa: gli alberi, gli animali, i genitori e, occasionalmente, anche la sua amica immaginaria, Anya, che dorme sotto il suo letto e gioca con lui quando è da solo. Ma ora a occuparsi di lui per tutta l’estate c’è Mallory, la nuova babysitter. I due si sono piaciuti fin dal primo incontro, tanto che il signor Maxwell non ha potuto opporsi all’assunzione della ragazza nonostante la giovane età e difficili trascorsi con la droga. All’apparenza tutto è perfetto: i Maxwell sono gentili e comprensivi, la loro casa sembra uscita direttamente dalla copertina di una rivista e le giornate sono scandite da una routine serena, che comprende giochi, pisolini e bagni in piscina. Fino a quando i disegni di Teddy cominciano a cambiare, diventano sempre più strani, cupi, quasi macabri e rivelano un tratto decisamente troppo complesso per un bambino di quell’età. Che cosa sta succedendo? Per Teddy è colpa di Anya, è lei a dirgli cosa rappresentare e a guidare la sua mano. Qualcosa non va e, anche se può sembrare una follia, solo Mallory può scoprire la verità prima che sia troppo tardi. Un thriller che sconfina nel paranormale e che, grazie alla forza espressiva delle illustrazioni, vi sorprenderà, pagina dopo pagina, in un inquietante crescendo, fino all’imprevedibile colpo di scena finale.

https://www.mondadoristore.it/Teddy-Ediz-speciale-Jason-Rekulak/eai978880992699

“Amari Versi e Dolci Rime” di Lorenzo Cristallini

Dopo “Follie di un savio”, l’autore fa il suo ritorno con una poesia altrettanto dirompente. La sua è una poetica che parla vis a vis, un po’ come il prezzo del riscatto che la poesia chiede alla vita. Quello di vagabondare nel disincanto, pur essendo consapevole che l’amarezza esistenziale sussiste e così sarà sempre. Cristallini mostra la sua verve poetica con umorismo, dolcezza, con l’amaro di un caffè che sembra venire degustato in riva al mare, sull’ultima spiaggia della vita per guardare il filo di un tramonto. Ma il suo è un tramonto che non vede il sole morire, anzi lo osserva rinascere proprio in quell’attimo finale, in quelle perle di amarezza, rubate al mare per farne lacrime del domani. Anzi, di quelle lacrime ne fa rime, dolci rime, esaustive, altalenanti, che però racchiudono un fermo ed empatico punto di vista

