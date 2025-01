Una magica Epifania in montagna | di Maria Rosa Bernasconi

Così vien detto: “sotto la neve c’è il pane”

E una grande nevicata alfin c’è stata

Partir col sole in fronte e alle “Befane”

La valle tutta quanta era ammantata.

Il bianco del paesaggio era accecante

La neve tutto il suolo avea coperto

Stracolmi i tetti, gli alberi, le piante

L’incanto di una fiaba a cielo aperto.

Ai vetri gli occhi erano incollati

Con il timor che tutto fosse finto

Come nei film, scenari smantellati

Che solo col colore avean dipinto.

Persino il gatto volle accertarsi in fretta

Sfiorò con la zampetta quel candore

Feci una palla e la tirai diretta

Ricadde a terra senza far rumore.

La neve un po’ si sciolse sotto il sole

Così il paesaggio ritornò normale

Non so descriver gioia con parole

Ma è stata così tanta da far male.

I greci e i latini quelli saggi

Che del pensier facevano mestiere

Orazio te lo cito proprio oggi

Con aforismi pari alle preghiere.

Carpe diem, l’attimo fugge

Se non lo cogli mai più ritorna

Quel breve istante che lieve sugge

Un po’ di gioia di cui t’adorna.

O Capitano! Mio Capitano!

Succhiamo alla vita ogni minuto

All’altro poi dir carezzandolo piano

Bello ogni dì che insieme abbiam vissuto.

Maria Rosa Bernasconi