Un evento importante al Policlinico G. Rodolico-San Marco a Catania

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI CATANIA – BENEMERITE SOLIDARIETÀ E UMANITÀ: DUE GIORNATE TRA I REPARTI PEDIATRICI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “POLICLINICO G. RODOLICO – SAN MARCO” E L’ASSOCIAZIONE POLIFUNZIONALE “INTEGRA” SANTA MARIA DELLE GRAZIE

A Catania ci sono state due giornate intense e profondamente significative, vissute all’insegna della solidarietà, della condivisione e dell’attenzione verso i più fragili, hanno visto protagonisti i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Catania, insieme al gruppo delle Benemerite.

L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Catania, presieduta dal Generale Ettore Mastrojeni, si distingue da anni per il costante impegno nelle attività di volontariato e nelle visite di solidarietà, promosse attraverso i diversi nuclei di volontariato operativo e grazie alla presenza attiva del gruppo delle Benemerite, rappresentato dalla coordinatrice Rosa Verga.

Un’esperienza carica di emozioni, capace di lasciare un segno autentico in ciascuno dei partecipanti, tra momenti di gioia condivisa e profonde occasioni di riflessione, in una dimensione umana che restituisce pienamente il valore dell’impegno sociale.

Nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico G. Rodolico – San Marco”, l’accoglienza da parte del personale medico e infermieristico si è distinta per professionalità, sensibilità e profonda umanità. Fondamentale anche il contributo dei volontari dell’Associazione V.O.I., presieduta dalla Presidente Dina Castronovo, unitamente alla coordinatrice Tania Paternò, la cui presenza ha ulteriormente arricchito il valore dell’iniziativa.

Analoga attenzione e partecipazione si sono riscontrate nei reparti di Pediatria e Broncopneumologia infantile del Presidio Ospedaliero San Marco, dove il contatto diretto con i piccoli pazienti e con il personale sanitario ha rappresentato un momento di intensa condivisione e vicinanza, rafforzando il senso più autentico della solidarietà.

Particolarmente significativa è stata l’accoglienza presso il Presidio San Marco, dove il Dirigente Medico, dott. Giuseppe Mangano, ha accompagnato il gruppo con grande disponibilità e spirito istituzionale, testimoniando concreta attenzione verso iniziative di alto valore sociale.

A seguire, la visita presso l’Associazione Polifunzionale “Integra” Santa Maria delle Grazie di Catania, rappresentata dalla Presidente Anna Longo, alla presenza della volontaria dott.ssa Monica Pizzino e del Coordinatore Provinciale Moreno Pecorino, ha offerto un momento di rara intensità emotiva. I ragazzi del centro, insieme ai loro familiari, hanno accolto il gruppo con calore e partecipazione, offrendo una testimonianza autentica di inclusione e condivisione. Le splendide pitture, realizzate con sensibilità e talento e donate ai presenti, hanno rappresentato un gesto simbolico di grande valore umano e artistico.

Queste due giornate hanno incarnato pienamente il significato più autentico dell’esserci: una presenza concreta, fatta di ascolto, vicinanza e partecipazione attiva.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, contribuendo con impegno, dedizione e spirito di squadra alla riuscita di un’esperienza che resterà nel cuore di tutti.