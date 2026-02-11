Tra le maglie dell’apparenza

Edith Wharton tesse con “La casa della gioia” un arazzo impietoso dell’alta società newyorkese di inizio Novecento, utilizzando la parabola discendente di Lily Bart come una lente d’ingrandimento che sonda le contraddizioni e le ipocrisie di un mondo apparentemente dorato ma intrinsecamente spietato.

Il genio della Wharton risiede nella creazione di un personaggio complesso e sfaccettato come Lily: una giovane donna che incarna simultaneamente la vittima e la complice del sistema sociale che la opprime, in un gioco di specchi che ne moltiplica la tragicità.

Cresciuta nell’adorazione del lusso e della bellezza, Lily si muove con grazia innata negli ambienti aristocratici, eppure proprio questa educazione diventa la sua prigione dorata, un labirinto di riflessi che ne impriona l’anima. La scrittrice la dipinge con tocchi delicati ma fermi, né eroina romantica né figura completamente condannabile, ma creatura tragicamente intrappolata tra i propri desideri e le aspettative sociali, in una danza crudele che la conduce al suo destino.

La New York dell’epoca emerge dalle pagine come un microcosmo crudele dove le apparenze regnano sovrane e i rapporti più intimi sono filtrati dal calcolo economico, un teatro d’ombre dove si combattono battaglie silenziose per il potere e il prestigio. I salotti eleganti e i ricevimenti mondani diventano arene sottili ma feroci, dove dietro i sorrisi cortesi e le conversazioni raffinate si celano rivalità implacabili e giudizi spietati, in un gioco perverso di visibilità e invisibilità.

Particolarmente riuscito è il rapporto tra Lily e Lawrence Selden, che rappresenta una possibile via di fuga dal mondo artificiale dell’alta società, un barlume di autenticità in un universo di convenzioni. Selden incarna valori più genuini, ma la sua stessa posizione di intellettuale borghese lo rende inadeguato agli occhi di una Lily educata a considerare il benessere materiale come prerequisito indispensabile per la felicità, creando una tensione emotiva costante che attraversa il romanzo come un fiume carsico.

La prosa della Wharton si distingue per la sua eleganza controllata e per la capacità di cogliere le sfumature psicologiche più sottili, con un linguaggio che riflette l’ambiente descritto: raffinato e misurato, ma capace di trasmettere tutta la violenza emotiva che si consuma dietro le buone maniere, in un equilibrio perfetto tra forma e sostanza. “La casa della gioia” si rivela così non solo un affresco di costume perfettamente ambientato nella sua epoca, ma anche una riflessione universale sui compromessi che ogni individuo è costretto a fare tra autenticità personale e conformismo sociale, tra il desiderio di libertà e il bisogno di appartenenza, una lezione di vita che trascende i confini del tempo e dello spazio.

La tragedia di Lily Bart diventa emblematica di una condizione umana più ampia, quella di chi si trova schiacciato tra ideali personali e pressioni esterne, in una lotta costante per trovare la propria voce in un mondo che tende a soffocarla.

Stefania Lo Piparo