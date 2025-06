“Tienimi con te” il nuovo brano di Luca Rustici

di Meri Lolini

Oggi incontriamo il grande artista Luca Rustici che è un musicista, un compositore ed anche un cantante. Vorremmo che iniziassimo questa chiacchierata con un racconto della tua ricchissima carriera ed anche della tua collaborazione nella Banda Leon.

Luca Rustici

La mia carriera inizia agli inizi degli anni 80, ma in realtà tutto comincia molto prima nella camera che condividevo con i miei fratelli anche loro chitarristi, Artisti, Produttori di successo. Ho cominciato a lavorare negli studi di registrazione napoletani e la mia dedizione a questo lavoro mi ha fatto incontrare con molti Artisti Napoletani e poi si è allargato con Artisti Nazionali e internazionali. Con Philippe ormai collaboro da 35 anni e questo progetto ci vede coinvolti nella composizione e la realizzazione.

“Tienimi con te” è il titolo della canzone uscita i questi giorni. Ascoltandola arriva il messaggio dell’importanza dell’aiuto reciproco come tra la roccia ed il fiore. Sarebbe interessante conoscere il tuo pensiero e la tua ispirazione in merito a questa tua composizione.

La canzone è un’intensa preghiera poetica, in cui l’anima si rivolge a un’entità superiore (che ognuno chiama come vuole) con fiducia e vulnerabilità. Ogni immagine naturale come la roccia, il fiore, il vento, il sole diventa simbolo del rapporto tra l’umano ed il divino, fatto di richiesta di sostegno, perdono e presenza costante. Il silenzio e il cuore affranto rappresentano la condizione spirituale di chi cerca conforto e redenzione. Il ritornello è un invito accorato a essere custoditi e mai abbandonati. Nell’ultimo verso, il cuore si fonde con l’immenso, come atto di resa totale alla trascendenza.

La musicalità di questo brano è molto lenta. Quale è il tuo commento da grande musicista sia per il ritmo sia per gli strumenti che la eseguono?

L’idea dell’arrangiamento è quello di essere essenziale e di eliminare i fronzoli del “guarda come sono bravo a mettere insieme strumenti che suonano contemporaneamente” tutto è basato sulla pura emotività e sul significato delle parole

Ora sarebbe molto interessante sapere quali sono state le scelte per la realizzazione del video di questo brano.

Anche per il video abbiamo utilizzato la teoria dell’essenziale, siamo andati nel deserto a girarlo dove abbiamo trovato solo sabbia quindi l’idea era “non abbiamo una bella location da far vedere quindi occupiamoci di essere comunicativi con quello che l’universo ci offre”

Quali saranno i tuoi progetti futuri per la tua grande e varia carriera?

Sto preparando una serie di concerti quindi studio moltissimo per mantenere il mio suono, continuo a insegnare al conservatorio di Reggio Calabria e fortunatamente scrivo molto.

Salutiamo Luca e lo ringraziamo per averci donato il suo tempo.

Grazie mille del tuo tempo ed alla prossima

Questo è il link per ascoltare il brano e vedere il video e leggere la sua ricca biografia

https://panel2.mediasender.it/public/?mq=3002fbc553fed0fcda9b3a98f744d749