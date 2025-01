Teatro: Antonello Avallone e Francesca Cati in “Misdirected” al Teatrosophia

Antonello Avallone e Francesca Cati in MISDIRECTED Una zitella nel Far West di Joe Borini, Regia: Antonello Avallone, Luci: Manuel Molinu. Dal 5 al 9 febbraio 2025

Indiscusso protagonista della scena teatrale romana, fa il suo ingresso a Teatrosophia Antonello Avallone, attore noto per la sua versatilità e che sul palcoscenico di Via della Vetrina, porterà una storia d’amore, deliziosa e comicissima.

Deliziosa e comicissima storia d’amore ambientata nel Far West. Alla fine dell’Ottocento in una vecchia baracca nel deserto del Nevada, una zitella di buona famiglia, arrivata nell’ovest per prendere marito, sbaglia indirizzo e viene a sconvolgere la vita di un rude cow-boy che vive isolato dal mondo da più di cinque anni, in compagnia del suo cane da caccia e del suo cavallo.

Un affascinante e inedito quadretto comico-amoroso in un periodo storico dove protagonisti erano gli audaci e indifesi pionieri, che poi altro non erano che contadini immigrati europei senza un soldo alla ricerca di terra, guidati a ovest da avventurieri di buon cuore, attaccati da indiani cattivi, salvati dal 7° cavalleggeri…etc…etc.

https://www.youtube.com/watch?v=5zhN86QTL2U

Misdirected

Di Joe Borini

Da mercoledì a venerdì – ore 21.00

Sabato e domenica – ore 18.00

Intero: Euro 14,00 + tessera associativa

Ridotto: Euro 11,00 + tessera associativa

