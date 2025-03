Teatro: DNA di Dennis Kelly con la regia di Valentina Cognatti al Teatrosophia

Margot Theatre Company: sinonimo di professionalità, talento e passione. Ecco perché anche in questa stagione tornano a Teatrosophia da giovedì 3 aprile dopo i grandi successi dello scorso anno ottenuti con Io ed Emma e Le intermittenze della morte.

Questa volta li vedremo alle prese con un testo spietato, una commedia noir che analizza le dinamiche di un gruppo di ragazzi estrapolandole da un contesto specifico e riconducendole ad un dna dell’essere umano.

Adam è scomparso, inghiottito dal buio di un pozzo profondo in disuso. È caduto giù, camminando in bilico su una grata, mentre i suoi amici si divertivano a lanciargli pietre addosso. Ognuno di loro sente di essere colpevole, ma nessuno ha intenzione di essere scoperto. In preda al panico, i ragazzi mettono in atto un improbabile piano per allontanare i sospetti e inscenare il crimine perfetto.

Le tensioni nel gruppo sembrano allentarsi, quando un imprevisto rimescola le carte, rompendo i nuovi equilibri tra i membri di questa micro-società senza regole, modificando gerarchie e lotte di potere all’interno del branco.

DNA, tratto dal celebre testo di Dennis Kelly è breve, acuto, scioccante: è un’analisi feroce e profonda di come la noia, la paura e il senso di

inadeguatezza operino sulle dinamiche di gruppo.

L’interesse personale, la pressione dei compagni e l’incapacità di provare empatia per gli altri muovono i personaggi in percorsi di vita già stabiliti, percepiti come necessari e inevitabili, ma che lentamente portano alla morte dei sentimenti sinceri e dei rapporti umani

E dopo ogni spettacolo il consueto aperitivo offerto dal teatro!

Promo: https://www.youtube.com/watch?v=guScBT4DzWc

Locandina DNA

Orari:

Giovedì e venerdì – ore 21.00

Sabato e domenica – ore 18.00

Biglietti:

Intero: € 14,00 + tessera associativa/Ridotto: € 11,00 + tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2024-2025?view=article&id=78&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2024/2025.

Teatrosophia – via della Vetrina 7 – 00186 Roma – Tel: 06.68801089

DNA

di Dennis Kelly

Regia: Valentina Cognatti

Con: Perla Ambrosini, Alessandro Anastasi, Silvia D’Anastasio, Martina Grandin, Alessandro Pisanti, Patrick Passini, Michelangelo Raponi, Alice Staccioli

e con: Martina Granata

Aiuto regia: Martina Grandin

Scenografia: Michelangelo Raponi

Organizzazione: Alice Staccioli

Produzione: Margot Theatre Company