Un brano che unisce il rock italiano tradizionale a una forza espressiva contemporanea, raccontando la liberazione da una relazione tossica.

Con “Senza Ritorno“, i Frenk & the Ferguson Fog aprono il sipario su un nuovo capitolo della loro carriera, inaugurando l’EP “Fuori Asse per Sfiorarti”. Il singolo, pubblicato per l’etichetta Poison Flag, si fa notare per il suo equilibrio tra il rock italiano di matrice classica e una freschezza espressiva capace di parlare al presente, tratteggiando una storia di rottura e riscatto che trova eco in ogni tempo per abbracciare una nuova consapevolezza.

Il brano si immerge nei meandri di una relazione tossica, mettendo in luce il coraggio di spezzare le catene e riprendersi la propria libertà. «Ho camminato dentro a un deserto solo, senza un’altra identità», canta Frenk, frontman del gruppo, evidenziando un processo di cambiamento e maturazione che culmina in una scelta definitiva: «E così senza ritorno, e così vado via e non tornerò da te». Un testo diretto, appassionato e penetrante che trasmette il desiderio e la necessità di ricostruire se stessi nonostante il peso della solitudine e dell’odio lasciati alle spalle.

“Senza Ritorno” si addentra nel difficile percorso di lasciare andare ciò che ci trattiene, scavando dentro le emozioni più dolorose per dissipare la nebbia e ricominciare a respirare, sciogliendo quei legami che imprigionano e traducendo delusione e sconforto in un percorso di rinnovamento personale.

«Scrivere questo brano è stato un atto di liberazione – racconta Frenk –. Volevo trasmettere che non bisogna temere di lasciarsi alle spalle un amore che ci soffoca. Anche quando sembra di camminare nel deserto, c’è sempre una strada per ritrovarsi.»

“Senza Ritorno” è la prima traccia di un EP che comprende sei brani inediti, tra cui “Non sono Superman” e “By the River”, unico pezzo in lingua inglese. Il progetto, prodotto da Frenk, all’anagrafe Gianfranco Bosio, e arrangiato dagli stessi Ferguson Fog, rappresenta una perfetta fusione tra la tradizione del rock italiano e un sound contemporaneo, delineando paesaggi sonori che combinano dinamismo e sfumature emozionali. Registrato presso il Maika Sound Studio e mixato da Marco Negro, “Fuori Asse per Sfiorarti” presenta una cura dei dettagli che valorizza appieno la sua identità musicale.

Quella dei Frenk & the Ferguson Fog è un’eredità che guarda al futuro. Con una carriera che affonda le radici negli anni ’90 e un approccio intimo e ricercato, Frenk ha trovato nei Ferguson Fog il complemento ideale per dare nuova vita alle sue canzoni. La band, composta da Pier Andrea Resconi (synth) e Nicholas Balteo (basso e programmazioni elettroniche), è il risultato di una sinergia che combina background consolidati e una visione moderna, aperta alla sperimentazione sonora.

“Senza Ritorno” arriva in un momento in cui molte persone, dopo anni di incertezze e cambiamenti globali, stanno rivalutando le proprie priorità e relazioni. Il brano diventa così una metafora per chi decide di lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare, canalizzando le difficoltà in una spinta verso un nuovo equilibrio.

Questa release, e l’intero progetto Frenk & the Ferguson Fog, confermano la band protagonista di una scena musicale capace di reinventarsi con audacia e originalità. Con “Senza Ritorno” e l’EP “Fuori Asse per Sfiorarti”, i Frenk & the Ferguson Fog dimostrano che il rock italiano può ancora sorprendere, emozionare e trovare spazio nel presente. La loro musica, fatta di radici, tradizioni, ma sempre aperta a dialogare con la contemporaneità, è un invito ad affrontare la vita con il coraggio di chi non teme il cambiamento, ma lo abbraccia e lo accoglie come un’opportunità per riscoprirsi e andare oltre i propri limiti.

Biografia

Frenk & the Ferguson Fog è una band che unisce sensibilità cantautorale, sperimentazione elettronica e una vena rock che affonda le sue radici negli anni ’90. Il progetto nasce nel 2023, quando Gianfranco Bosio, in arte Frenk, si ritrova con una manciata di canzoni che chiedevano di essere interpretate non solo in chiave acustica, ma con l’energia di una band. Senza trovare una formazione già esistente che potesse dare vita alla sua visione musicale, Frenk decide di crearne una propria. Così, coinvolge Pier Andrea Resconi (Zona PIP, Radiophonica, B-ROCK e FrogTales Acu2tic Duo) al synth e Nicholas Balteo (NOALTER, La Grande Orchestra del Disastro) al basso e alle programmazioni elettroniche. Resconi e Balteo, entusiasti della collaborazione, decidono di battezzare il progetto “Ferguson Fog”, creando una simbiosi perfetta con la visione musicale di Frenk. Nasce così Frenk & the Ferguson Fog, una realtà che mescola sonorità intime e ricercate, capaci di emozionare e scuotere l’animo dell’ascoltatore. Dietro al progetto c’è la storia e la solidità artistica di Gianfranco Bosio, cantautore e musicista di lungo corso. Dal 1994 al 2000, Frenk ha militato nei Fuorifase, band alternativa di Leno (Brescia), dove ha affinato le sue capacità come voce e chitarra elettrica, scrivendo brani inediti e partecipando a concorsi e rassegne. Conclusa questa esperienza, Frenk ha intrapreso un percorso solista, collaborando con numerosi artisti del panorama bresciano, sia in studio che dal vivo. Con il progetto Frenk & the Ferguson Fog, la sua scrittura si veste di nuove sonorità, grazie al tocco innovativo di Resconi e Balteo. Insieme, il trio crea un intreccio musicale che mescola l’intimità del cantautorato, l’energia del rock e il dinamismo delle programmazioni elettroniche. Una band che non si limita a suonare, ma racconta storie, emozioni e frammenti di vita, restituendo alla musica il ruolo di specchio dell’anima.

