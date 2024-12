Musica: “Sei ossigeno” il nuovo brano di Loriana Lana

Firma prestigiosa di testi per Mina, Ennio Morricone, Amii Stewart e molti altri, Loriana Lana, fan della serie americana The Chosen sulla vita di Gesù, tradotta in cinquanta lingue e seguita da ottocento milioni di telespettatori in tutto il mondo, esce oggi con “Sei ossigeno”, brano molto coinvolgente dedicato all’acclamato film.

La canzone è accompagnata da un video altrettanto sorprendente, con immagini tratte dalla serie, diretto da Monica Brown. Molto seguita sui social, Loriana, che fa parte del gruppo Ambasciatori di The Chosen per l’Italia, vanta milioni di visualizzazioni e streaming, soprattutto per quanto riguarda le sigle da lei composte per i cartoni animati giapponesi.

Nella foto un fotogramma del video di Sei Ossigeno

www.lorianalana.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=61564985492034