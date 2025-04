Agli Amici della Musica torna la danza nel segno di Don Chischotte con Yuriko Nishihara e il Cuarteto Iberia

Nella seconda parte del concerto, per la prima volta, sarà il pubblico a scegliere quale brano ascoltare fra il Quartetto per archi “La morte e la fanciulla” di Schubert e il Quartetto per archi n. 3 in Fa maggiore di Shostakovich. Il concerto rientra nel progetto europeo “MERITA” che promuove i quartetti d’archi formati da musicisti under 35.

Politeama Garibaldi, lunedì 7 aprile, ore 20.45

Biglietti su TicketOne e sul sito www.amicidellamusicapalermo.net

Un concerto davvero insolito quello che l’Associazione Siciliana Amici della Musica propone lunedì 7 aprile alle 20.45 al Politeama Garibaldi: la prima parte vedrà infatti protagonista la danzatrice Yuriko Nishihara interprete di coreografie che saranno eseguite sulle musiche ispirate a Don Chisciotte interpretate dal Cuarteto Iberia. Nella seconda parte, sarà il pubblico, interpellato dai musicisti, a scegliere quale brano ascoltare fra il Quartetto per archi “La morte e la fanciulla” di Schubert e il Quartetto per archi n. 3 in Fa maggiore di Shostakovich.

Il concerto rientra nel programma europeo sostenuto da MERITA, piattaforma innovativa che promuove la visibilità dei quartetti d’archi emergenti europei, con l’obiettivo di unire la musica da camera, il patrimonio culturale e il talento. Il progetto si sviluppa su tre aree principali: formazione, produzione e ricerca: mira quindi a migliorare la formazione degli artisti emergenti, promuovere la diffusione della musica da camera e favorire opportunità di lavoro per i giovani musicisti, creando connessioni tra istituzioni musicali e quartetti. Grazie alla collaborazione di 17 organizzazioni in 12 paesi, MERITA coinvolge anche le dimore storiche europee, creando un modello sostenibile che valorizza il patrimonio culturale, offrendo così nuovi spazi per artisti e pubblico. Il Cuarteto Iberia è uno dei 38 quartetti d’archi scelti per partecipare al progetto, selezionato anche per il programma innovativo che unisce differenti arti e stimola l’interazione del pubblico.

La prima parte del concerto vedrà interagire la danzatrice Yuriko Nishihara con il quartetto d’archi, che eseguirà brani di compositori spagnoli coevi del romanzo di Miguel de Cervantes Don Chisciotte della Mancia o ispirati alla figura del cavaliere errante sui quali saranno realizzate le coreografie. Si inizia con Mateu Fletxa “El Viejo”, compositore e musicista spagnolo, fra i più significativi del periodo rinascimentale, noto per il suo apporto fondamentale nel contesto della musica vocale del tardo Medioevo e del Rinascimento, la cui cifra stilistica è stata la capacità di unire diverse tradizioni musicali, inclusi elementi della musica popolare e della musica sacra, contribuendo alla creazione di un repertorio che rifletteva le ricche influenze culturali della sua epoca. Note le sue “ensaladas”, opere vocali polifoniche che mescolavano testi in diverse lingue (spagnolo, latino e talvolta altre lingue europee), combinando stili e forme musicali diverse, fra cui una delle più celebri è “La Negrina”, che unisce elementi della musica popolare con un linguaggio musicale sofisticato, tipico della polifonia rinascimentale. “La Negrina” si distingue per l’uso di melodie e ritmi vivaci, che evocano immagini di danze e scene di vita quotidiana. L’arrangiamento di Arnold Rodríguez che sarà eseguito offre una nuova prospettiva sulla composizione, adattando la musica per un ensemble più contemporaneo e arricchendola con nuove sonorità.

Si prosegue con le composizioni di Gabriela L. Frank e la sua serie di brani Quijotada, (letteralmente “Chisciottata”): dall’energica Alborada alla Seguidilla para la Mancha e al frenetico Moto Perpetuo che rappresenta la follia del cavaliere errante. Il concerto prosegue con il movimento “Allegro Rústico” dal Cuarteto n. 2 di Alberto Ginastera, prima di tornare a Frank con la danza de los Arrieros. Infine la delicata e appassionata Romanza para cuarteto de cuerda di Enrique Granados conclude la prima parte.

Nella seconda parte sarà il pubblico protagonista: per la prima volta nella storia degli Amici della Musica, sarà infatti chiamato a scegliere quale brano ascoltare, scegliendo fra i movimenti “Andante con moto” e “Presto” dal Quartetto per archi n. 14 in Re minore, D. 810 “Der Tod und das Mädchen” (“La morte e la fanciulla”) di Franz Schubert e i movimenti “Allegretto”, “Moderato con moto” e “Allegro non troppo” dal Quartetto per archi n. 3 in Fa maggiore op. 73 di Dimitri Shostakovich.

Il Cuarteto Iberia è stato fondato a Madrid nel 2018. Nel giugno 2021 i componenti del quartetto hanno iniziato gli studi per il Master String Quartet presso l’Universität Mozarteum Salzburg con Cibrán Sierra (Cuarteto Quiroga). Hanno inoltre frequentato masterclass con alcuni dei più celebri componenti di quartetto come Valentin Erben e Isabel Charisius dell’Alban Berg Quartett, Heime Müller dell’Artemis Quartett, Lukas Hagen, Rainer Schmidt e Veronika Hagen dell’Hagen Quartett, Simone Gramaglia del Quartetto di Cremona, Helena Poggio del Cuarteto Quiroga. Il quartetto ha partecipato a festival musicali internazionali in città come Salisburgo, Würzburg, Weikersheim, Parigi, Montréal, Venezia, Milano e Lucca. Su scala nazionale, hanno suonato a Madrid, Barcellona, Granada, Burgos, León e Santander. Il Cuarteto Iberia è inoltre vincitore del primo premio all’XI Concorso Internazionale di Musica da Camera “Antón García Abril” di Granada e il primo premio al 26° Concorso di Musica da Camera “Josep Mirabent i Magrans” di Cataluña. Dall’inizio di febbraio 2022, il Cuarteto Iberia è quartetto in residenza al Museo Lázaro Galdiano di Madrid e membro della Real Sociedad Menéndez Pelayo, fondata nel 1918.

Yuriko Nishihara nasce a Tokyo nel 1993, dove ha cominciato i suoi studi con la maestra Yasuko Goro. Ha fatto parte della compagnia giovanile diretta da Asami Maki dal 2005 al 2007. Nel 2011 si è trasferita a Losanna dove ha studiato presso l’École-Atelier Rudra Béjart Lausanne danza classica, tecnica Martha Graham, percussioni e canto. In quel periodo ha partecipato alla tournée internazionale della compagnia Béjart Ballet Lausanne: dal Teatro Bolshoi di Mosca al Regio di Torino, dal Stadsschouwburg Antwerp di Anversa al Théâtre de Beaulieu di Losanna. Dopo il diploma ha continuato il percorso in Spagna al conservatorio superiore di danza María de Ávila a Madrid, dove ha studiato i repertori di Nacho Duato, Hans van Manen, William Forsythe e George Balanchine. Poi si è trasferita in Portogallo per far parte di una compagnia giovanile di Covilhã fino a quando ha ricevuto un’offerta di lavoro da Diana Ferrara per la sua compagnia Astra Roma Ballet a Roma. Con Diana Ferrara ha avuto l’occasione di collaborare coi coreografi italiani come Luciano Cannito, Enrico Morelli, Milena Zullo e Paolo Arcangeli. Dal 2016 fa parte del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo. Ha interpretato ruoli principali come quello della principessa Aurora nella Bella addormentata di Matteo Levaggi, Cupido in Don Quisciotte di Lienz Chang, Blue Girl in Walking Mad di Johan Inger, Angelo in Annonciation di Angelin Preljocaj, e Libellula in Nijinsky di Marco Goecke. Ha danzato anche in If to Leave is to Remember e Wind Woman di Carolyn Carlson, Duende di Nacho Duato, SECHS TÄNZE di Jiří Kylián, Giselle di Ricardo Nuñez.

