Rosaria Schillaci, in arte Gloria, artista eclettica tra canto, arti visive e scrittura | Intervista

Oggi incontriamo Rosaria Schillaci. Lei è un’artista eclettica, infatti è cantautrice, pittrice e scrittrice. Con Rosaria entriamo in un mondo dove trionfa l’arte nelle varie forme e nelle varie manifestazioni con un coinvolgimento di emozioni ed un arricchimento culturale veramente importante. Lei è conosciuta con il nome d’arte GLORIA. Ora le chiediamo, che ci racconti la sua valenza artistica nelle sue varie forme in questo anno appena iniziato.

E’ in promozione il tuo nuovo inedito dal titolo” Trasversale” che tu tieni a precisare che non è un testo autobiografico e che può avere molti significati e per questo suo molteplice valore l’hai chiamato: “Trasversale” e dici che non bisogna avere mai pregiudizi e quindi non dobbiamo giudicare una persona basandoci sull’apparenza, ma andare a cogliere la sua essenza. Chiediamo all’artista Gloria che ci racconti qualcosa su questa sua canzone.

Questa canzone rappresenta la libertà, la voglia di vivere e di essere sempre se stessi.

Eri presente a Sanremo 2026 e precisamente agli eventi di Casa Sanremo Live Box all’interno del Palafiori. Hai assistito a varie masterclass e fatto tante interviste. Qui a Sanremo hai cantato la tua nuova canzone Trasversale. Quali emozioni hai provato e come è stato l’impatto con il pubblico in questa manifestazione importantissima?

Ho provato una grandissima emozione, ma al tempo stesso mi sono sentita a mio agio. Ho trovato un pubblico molto attento ed è stato un piacere sentire il calore e l’interesse del pubblico che applaudiva.

La tua carriera di cantante e scrittrice di canzoni inizia nel 2022 dove realizzi il tuo primo EP con tre inediti Stavolta me, Fotografia e Sono io a modo mio, con tre cover blues. Nel 2024 esce un nuovo branointitolato Patto con me stessa…Questa tua grande creatività da che cosa è ispirata sia per i testi che per le musiche e quale è il tuo messaggio?

Io scrivo i testi delle mie canzoni ed ho in mente le melodie che trasmetto poi ai musicisti con cui collaboro per la realizzazione delle musiche definitive. Sono ispirata da tutto il bello che mi circonda, basta saperlo cogliere.

Gloria non è però solo una cantante. La sua passione per i disegni e la pittura è cresciuta fino a diventare una seconda attività. Negli ultimi tre anni ha realizzato diversi quadri, utilizzando parecchie tecniche. Decine sono i disegni a carboncino, gli acquerelli e le tele dipinte con colori acrilici. Ha finora partecipato a varie mostre internazionali, e sono attualmente in programma sia ad aprile che a maggio 2026, altre due esposizioni con artisti provenienti da tutto il mondo. Nel 2025 hai partecipato con le tue opere in diverse mostre in giro per l’Italia da Venezia, a Ravenna, ad Amantea e poi Lecco e la programmazione del 2026 ha già appuntamenti importanti. Raccontaci qualcosa di questa tua arte pittorica che realizzi con tecniche varie e quali sono i temi pittorici che ti ispirano come i paesaggi oppure le nature morte o le piazze?

Non ho un tema ricorrente. Mi interessano molte cose che rendono piena la mia vita. Può essere un paesaggio, ma anche un volto, oppure anche un’idea astratta che riverso su una tela. Ecco perché utilizzo tante tecniche; spazio dal carboncino ai pastelli colorati, dagli acrilici agli acquerelli, agli stucchi. Tutto mi emoziona e tutte queste emozioni le trasferisco sulla tela.

Ringraziamo la Gloria artista poliedrica di averci dedicato il suo tempo e la salutiamo con un grande abbraccio.