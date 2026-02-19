RizzutoGallery ha partecipato ad ArteFiera Bologna 2026

Quest’anno dal 5 all’8 febbraio 2026, RizzutoGallery ha partecipato ad ArteFiera Bologna, con due stand: PITTURA XXI e MAIN SECTION, segnando un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento internazionale della Galleria.

PITTURA XXI Padiglione 25 – Stand B81
Solo show di Anna Capolupo.

MAIN SECTION Padiglione 25 – Stand B54
con Mattia Barbieri, Francesco De Grandi, Richard Deacon, Daniele Franzella, Lucio Pozzi, Luigi Presicce.

ORARI DI INGRESSO

SPECIAL PREVIEW SU INVITO
giovedì 5 febbraio: dalle 11.00 alle 12.00

PREVIEW SU INVITO
giovedì 5 febbraio: dalle 12.00 alle 17.00

VERNISSAGE SU INVITO
giovedì 5 febbraio: dalle 17.00 alle 21.00

VENERDÌ 6 FEBBRAIO:
– dalle ore 11.00 alle ore 12.00 riservato VIP
– dalle ore 12.00 alle ore 19.00 apertura al pubblico

SABATO 7 e DOMENICA 8 FEBBRAIO: dalle ore 11.00 alle ore 19.00

ENGLISH VERSION

This year, from February 5th to 8th, 2026, RizzutoGallery participated in ArteFiera Bologna with two booths: PITTURA XXI and MAIN SECTION, marking an important step in the Gallery’s international growth and consolidation.

PITTURA XXI Hall 25 – Booth B81
Solo show by Anna Capolupo.

MAIN SECTION Hall 25 – Booth B54
with Mattia Barbieri, Francesco De Grandi, Richard Deacon, Daniele Franzella, Lucio Pozzi, and Luigi Presicce.

OPENING HOURS

SPECIAL PREVIEW BY INVITATION
Thursday, February 5th: 11:00 am to 12:00 pm

PREVIEW BY INVITATION
Thursday, February 5th: 12:00 pm to 5:00 pm

VERNISSAGE BY INVITATION
Thursday, February 5th: 5:00 pm to 9:00 pm

FRIDAY, FEBRUARY 6th:
– VIP admission from 11:00 am to 12:00 pm
– Public admission from 12:00 pm to 7:00 pm

SATURDAY, FEBRUARY 7th and SUNDAY, FEBRUARY 8th: 11:00 am to 7:00 pm

