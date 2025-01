Risate assicurate, a Palermo, con il comedy show di Davide Allena al Cineteatro Colosseum. Appuntamento sabato 11 gennaio, alle 21, e domenica 12 gennaio, alle 17:45, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia), con il debutta di “Magic Comedy Show”.

Prestigiatore, attore e regista, Davide Allena porta in scena per la prima volta sul palco del CineTeatro Colosseum il suo nuovo spettacolo, dove divertire e stupire nello stesso momento è quello che cercherà di fare in attraverso la Magia e la Comicità, due ingredienti fondamentali che coinvolgeranno il pubblico presente, tra situazioni surreali e taglienti verità.

Perché in fondo ridere è una cosa seria. Nato e cresciuto come prestigiatore, ha sempre mantenuto viva la sua passione per il teatro partecipando a molti spettacoli e commedie ed occupandosi in parallelo del “dietro le quinte” con regie, direzioni di produzione e consulenze artistiche che gli hanno permesso di girare il mondo.

Un’ora e mezza di spettacolo che sapranno meravigliare e divertire il pubblico come mai prima d’ora.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 091442265.