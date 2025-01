Preghiera in Gennaio per Fabrizio De André | di Maria Rosa Bernasconi

Fisso il foglio che ho davanti

Ma rimane sempre bianco

I pensieri sono affranti

Come far sentire un canto?

Tutte quante le parole

Oramai son state dette

Le emozioni, quelle sole

Me le tengo ancora strette.

Il pensiero va a ritroso

A un’estate calda e bella

Quando ancor n’eri famoso

Sol nell’aria Marinella.

Eran l’altre tue canzoni

Quelle meno conosciute

Proprio a scatenar passioni

Le proibite e sottaciute.

T’ho chiamato, sei venuto

Zena, giugno sessantotto

Con me in fiera t’ho voluto

Ti ero accanto in quello scatto.

Nel pensarti in quel Gennaio

Verso il cielo su una stella

Io ti immaginavo gaio

Sorridente a Marinella.

Vola in alto l’aquilone

Che ti abbiamo disegnato

C’è un gran cuore col tuo nome

Da una freccia trapassato.

Oggi canto sottovoce

La preghiera tua canzone

Per quei cuori messi in croce

Tu chiedevi compassione.

Sei ancora fuoco vivo

La tua voce ci conforta

Per cent’anni sarai cibo

Mai si chiuderà la porta.

Maria Rosa Bernasconi