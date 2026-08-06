PER I CONCERTI DELLA SETTIMANA DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA DAL CINEMA AL TANGO A PALAZZO ABATELLIS E UN OMAGGIO A WHITNEY HOUSTON A PALERMO E CAPO D’ORLANDO

Giovedì 6 agosto a Palazzo Abatellis il progetto “Petrotto & Bach String Ensemble”

Venerdì 7 agosto a Villa Filippina e sabato 8 agosto a Villa Piccolo i brani più celebri di “The Voice” con Belinda Davids, Germana Di Cara, Giuliana Di Liberto e Alice Sparti dirette da Roberto Molinelli

Palermo, Atrio storico di Palazzo Abatellis, giovedì 6 agosto, ore 21

Palermo, Villa Filippina, venerdì 7 agosto, ore 21

Capo d’Orlando, Villa Piccolo, sabato 8 agosto, ore 21

Ultima settimana di concerti prima della pausa per l’Estate Musicale 2026 della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con alcune proposte basate sulla contaminazione tra linguaggi, epoche e generi musicali. Si cominciagiovedì 6 agosto(ore 21) aPalazzo AbatellisPetrotto & Bach String Ensemble, progetto ideato dal violinista Salvatore Petrotto per la rassegna cameristica Note al Museo, mentrevenerdì 7 agostoaVilla Filippinaesabato 8 agostoaVilla Piccoloa Capo d’Orlandol’Orchestra Sinfonica Siciliana renderà omaggio alla straordinaria carriera di Whitney Houston con il concertoIndimenticabile Whitney Houston, diretto daRoberto Molinelli, insieme alle vocalistBelinda Davids,Germana Di Cara,Giuliana Di LibertoeAlice Sparti.

Ad aprire la programmazione della settimana sarà quindi uno degli appuntamenti più originali della rassegna Note al Museo.Petrotto & Bach String Ensemblenasce infatti come uno spazio di incontro tra repertori e sensibilità differenti, in cui la musica da camera si apre al cinema, allo swing, al tango, al jazz e alla canzone d’autore. Guidato daSalvatore Petrotto, violinista e voce solista, l’ensemble riunisceGiuseppe Mazzamuto(batteria e percussioni),Gabriele Antinoro(violino),Angelo Cumbo(violino),Giorgio Chinnici(viola),Giovanni Volpe(violoncello),Damiano D’Amico(contrabbasso),Riccardo Scilipoti(pianoforte),Antonio Di Rosalia(chitarra), le vocalistMariella Mastrilli,Giusy OliverieNicoletta Militello, insieme alla coppia di balleriniClaudia SortinoedEnrico Carusodella scuolaAlterazioni Tango. Il programma attraversa mondi musicali molto diversi: dalla celebreMoon Riverdi Henry Mancini e Johnny Mercer al lirismo diGabriel’s Oboedi Ennio Morricone, presentato nella versione per violino e archi; dall’energia swing diIt Don’t Mean a Thingdi Duke Ellington fino aMy Waydi Paul Anka, accanto a composizioni originali firmate da Giuseppe Mazzamuto, Antonio Di Rosalia, Salvatore Petrotto e Lindsey Stirling.

Si cambia atmosfera conIndimenticabile Whitney Houston, un grande omaggio sinfonico dedicato a un’artista molto amata che ha segnato la storia della musica pop e soul mondiale. Il concerto in programma il 7 e l’8 agosto ripercorre l’intera carriera della cantante americana attraverso gli arrangiamenti originali diRoberto Molinelli, che restituiscono ai suoi più grandi successi una nuova dimensione orchestrale, mantenendone intatta la forza emotiva e valorizzandone la ricchezza melodica. Il pubblico potrà rivivere alcune delle pagine più celebri del repertorio di Whitney Houston, daI Will Always Love YouaOne Moment in Time, daGreatest Love of AllaSaving All My Love for You, fino ai successi più travolgenti comeI Wanna Dance with Somebody, So Emotional, I’m Your Baby Tonight e Million Dollar Bill. Il programma comprende ancheHero, il celebre brano di Mariah Carey, eWhen You Believe, tratto dalla colonna sonora deIl principe d’Egitto, in un percorso che racconta la straordinaria versatilità interpretativa di una delle voci simbolo degli ultimi quarant’anni. Sul podio salirà Roberto Molinelli, direttore, compositore e arrangiatore tra i musicisti italiani più versatili della sua generazione. Apprezzato per la capacità di costruire un dialogo tra musica classica, jazz, pop e rock, ha collaborato con artisti quali Andrea Bocelli, José Carreras, Giovanni Sollima, Paolo Fresu, Francesco De Gregori, Arisa, Mahmood, Alexia, Extraliscio e molti altri, dirigendo inoltre l’Orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni. Interprete principale saràBelinda Davids, cantante sudafricana riconosciuta a livello internazionale come una delle interpreti che meglio hanno saputo raccogliere l’eredità artistica di Whitney Houston, alla quale è legata fin dall’infanzia da una profonda affinità musicale e personale. Accanto a lei saliranno sul palco tre apprezzate vocalist siciliane:Germana Di Cara, formatasi tra il Teatro Massimo e il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo;Giuliana Di Liberto, cantante jazz, compositrice e docente con una significativa attività concertistica nazionale e internazionale; eAlice Sparti, jazz vocalist, mezzosoprano e direttrice musicale del gruppo vocale SeiOttavi, pluripremiato nei principali concorsi internazionali dedicati alla vocalità a cappella.

Villa Filippina, scelta come nuova casa estiva dell’Orchestra a Palermo, offre una capienza di 800 posti per l’area teatro e 200 posti nell’area ristoro. La platea aprirà 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, mentre l’area ristoro sarà attiva dalle ore 19 a mezzanotte, con proposte di piatti freddi, aperitivo, apericena e antipasti siciliani. Sarà inoltre possibile prenotare la pizza al numero 389 1335731. Il bar sarà in funzione prima, durante e dopo lo spettacolo, sempre dalle ore 19 a mezzanotte.

PROGRAMMI MUSICALI

Giovedì 6 agosto, ore 21

Palermo, Palazzo Abatellis – Atrio storico

Petrotto & Bach String Ensemble

Musiche di Henry Mancini, Ennio Morricone, Duke Ellington, Paul Anka, Giuseppe Mazzamuto, Antonio Di Rosalia, Salvatore Petrotto e Lindsey Stirling.

Venerdì 7 agosto – ore 21

Palermo – Villa Filippina

Sabato 8 agosto – ore 21

Capo d’Orlando – Villa Piccolo

Indimenticabile Whitney Houston

Roberto Molinelli direttore

Belinda Davids vocalist

Germana Di Cara vocalist

Giuliana Di Liberto vocalist

Alice Sparti vocalist

Orchestra Sinfonica Siciliana

Brani di Whitney Houston, tra cuiI Will Always Love You,Greatest Love of All,One Moment in Time,I Have Nothing,Saving All My Love for You,How Will I Know,I Wanna Dance with Somebody, oltre aHerodi Mariah Carey eWhen You Believedalla colonna sonora deIl principe d’Egitto.

Informazioni e biglietteria

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

Per Note al Museo: Palazzo Abatellis – Posto unico euro 10.

Il concertoa Villa Filippina ha posti numerati: Settore A euro 25 (intero) / euro 20 (ridotto); Settore B euro 20 (intero) / euro 15 (ridotto). Il ridotto è per abbonati stagione 2025/2026, studenti, under16 + un accompagnatore, disabili con necessità accompagnatore, dipendenti.

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14; sabato dalle ore 9 alle ore 13.

apertura un’ora prima dei concerti nella sede specifica

Convenzioni e-mail:info@orchestrasinfonicasiciliana.it

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