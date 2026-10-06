PER BRASS AT SPASIMO 2026 – “MUSICHE DEL NOSTRO TEMPO”

“Black Radio Vibes” i new talents protagonisti per la rassegna “Brass at Spasimo”.Un nuovo appuntamento promosso dalla Fondazione OJS – The Brass Group per valorizzare la ricerca musicale

10 ottobre ore 21.30 – Complesso Santa Maria dello Spasimo

Palermo 6 ottobre 2026.– Prosegue nella splendida cornice dellaChiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermola rassegna concertistica“Brass at Spasimo – Musiche del nostro tempo”, che sabato 10 ottobre alle ore 21.30 vede protagonista il concerto “Black Radio Vibes”. La musica black, le atmosfere soul, il funk, il nu jazz e le sonorità della fusion arrivano sul palco dello Spasimo.

Nato nel 2026 da un’idea diFrancesco Foresta Jr, in arte Ciccio, e Gioele D’Anna,Black Radio Vibesnasce con l’obiettivo di portare sul palco un’atmosfera capace di racchiudere e reinterpretare le molteplici sfumature della musica black. Soul, nu jazz e funk si incontrano attraverso un repertorio che alterna brani editi e composizioni originali, in un percorso musicale arricchito dalle influenze della fusion.

L’intento è quello di creare un dialogo tra linguaggi differenti, giocando con ritmi, colori e sonorità per costruire un’esperienza d’ascolto dinamica e contemporanea. Un viaggio nelle diverse anime della black music, dove la tradizione incontra la ricerca e l’improvvisazione diventa elemento centrale dell’espressione musicale.

A dare vita al progetto è la formazione composta da:

– Ciccio Foresta – batteria

– Gioele D’Anna – chitarra elettrica

– Diego Modesto – basso elettrico

– Dennis Turtola – pianoforte

– Andrea Ardizzone – tromba

Una formazione di giovani talenti del mondo artistico musicale che mette insieme una solida sezione ritmica e il dialogo tra chitarra, pianoforte e tromba, creando le condizioni per un concerto ricco di groove, contaminazioni e momenti di improvvisazione.

“Black Radio Vibes”si inserisce nel programma di “Brass at Spasimo”, rassegna che porta nella cornice dello Spasimo differenti espressioni della musica contemporanea, valorizzando l’incontro tra giovani talenti, progettualità originali e linguaggi musicali diversi. Una serata all’insegna del groove, della contaminazione e delle infinite sfumature della musica black con brani inediti e rivisitazioni e standard.

Tutte le info su

www.thebrassgroup.it,www.bluetickets.it