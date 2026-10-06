Donne di Sicilia tra passato e presente: al Teatro Savio “Il profumo dell’Audacia”

Domenica 8 novembre a Palermo torna in scena l’opera di Simona D’Angelo, premiata al Premio Internazionale Letterario Salvatore Quasimodo. Ad accompagnarne il percorso anche le parole di Maria Grazia Cucinotta.

Passato e presente si incontrano attraverso storie di donne, memoria e verità. Domenica 8 novembre 2026, alle ore 18:00, il Teatro Savio di Palermo ospiteràIl profumo dell’Audacia, opera scritta da Simona D’Angelo, con la regia di Simona D’Angelo e Davide Lo Coco, entrambi interpreti dello spettacolo. Costumi e scenografie sono curati da Sara Leone.

L’appuntamento arriva dopo il debutto in prima nazionale, nel 2025, alla Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo e dopo un importante riconoscimento ottenuto dalla drammaturgia: la Menzione di Merito all’XI Premio Internazionale Letterario Salvatore Quasimodo – Sezione Teatro. L’opera è stata inoltre selezionata per l’Antologia Nazionale Aletti Editore.

Donne e memoria nella Sicilia del 1946

La vicenda conduce nella Sicilia del secondo dopoguerra e prende ispirazione dalla storia delle gelsominaie della Piana di Milazzo, donne che lavoravano durante la notte raccogliendo i fiori destinati all’industria profumiera e che furono protagoniste di una stagione di lotte e rivendicazioni per il riconoscimento dei propri diritti.

Alla ricostruzione di quel mondo ha contribuito anche la testimonianza di Gioacchina Maio, una delle ultime gelsominaie della Piana di Milazzo, residente a San Filippo del Mela. Attraverso i suoi ricordi, l’autrice ha potuto approfondire gesti, consuetudini e particolari di un lavoro che appartiene alla memoria del territorio.

È all’interno di questa realtà che prende forma la vicenda di Alba, giovane scrittrice non vedente, che arriva a Milazzo e decide di fingersi gelsominaia per avvicinarsi alle raccoglitrici e poter raccontare le loro vite.

Basteranno tre notti perché tutto cambi.

Nelle ore trascorse tra i campi, Alba incontra attraverso la radio la voce di Lorenzo Notte. Tra i due nasce un legame fatto di parole, attrazione, silenzi e zone d’ombra.

Ma la storia delle gelsominaie è soltanto uno dei piani sui quali si muove l’opera. Progressivamente, passato e presente cominciano a sfiorarsi e ciò che sembrava appartenere soltanto alla memoria lascia emergere una vicenda più intima.

Una verità rimasta a lungo nascosta attende di essere pronunciata.

Dal palcoscenico alla pagina scritta

Il percorso deIl profumo dell’Audaciaproseguirà anche attraverso la pagina scritta.

La drammaturgia, completata nel 2024 e portata in scena per la prima volta nel 2025, diventerà infatti un libro nel quale al testo teatrale si affiancherà il romanzo, ampliando personaggi, vicende e passaggi che nello spettacolo sono affidati alla parola, ai corpi e agli sguardi degli interpreti.

Tra le prime persone a leggere la drammaturgia c’è stata anche Maria Grazia Cucinotta, che ha voluto affidare a Simona D’Angelo un proprio pensiero personale sull’opera. Le sue parole accompagneranno il volume e resteranno, fino alla pubblicazione, una sorpresa riservata ai lettori.

Il foyer diventa parte del racconto

L’esperienza dell’8 novembre inizierà ancora prima dell’apertura del sipario.

Nel foyer del Teatro Savio saranno esposti i bozzetti del maestro d’arte Nino San Carlo, nati dalle fotografie di scena realizzate da Salvo Quagliana durante la prima rappresentazione alla Sala Strehler. Le opere entreranno successivamente anche nel progetto editoriale del libro.

Sarà inoltre esposta l’immagine della locandina dello spettacolo, realizzata a partire da una fotografia di Pippo Scarlata, dalla quale sarà tratta la copertina del volume.

Teatro, fotografia, pittura e letteratura diventano così parti di un unico percorso artistico costruito intorno a una storia che dalla memoria della Sicilia arriva fino al presente.

Una radio accesa. Tre notti. Una giovane scrittrice non vedente. Le storie di donne che chiedono di essere raccontate. E una verità che non può rimanere nascosta per sempre.

L’appuntamento

IL PROFUMO DELL’AUDACIA

Domenica 8 novembre 2026 – ore 18:00

Teatro Savio – Palermo

Testo: Simona D’Angelo

Regia: Simona D’Angelo e Davide Lo Coco

Interpreti: Simona D’Angelo e Davide Lo Coco

Costumi e scenografie: Sara Leone

Prevendita: P.A.T. – Piccola Accademia dei Talenti, via Giuseppe Paratore 17, Palermo.

Info e prenotazioni: 327 6818872 – 091 6468451.