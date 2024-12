“Nonostante tutto è ancora Natale. Musica e Cabaret” del comico palermitano Salvo Caminita al Cineteatro Colosseum

Uno spettacolo dall’atmosfera natalizia che coinvolgerà il pubblico con risate, canti, balli e cabaret. Arriva, al Cineteatro Colosseum di Palermo, “Nonostante tutto è ancora Natale. Musica e Cabaret” del comico palermitano Salvo Caminita.

Appuntamento venerdì 13 dicembre, alle 21, in via Guido Rossa 7 (Bonagia), con un mix di imitazioni, caricature, parodie e una nuova carrellata di personaggi e monologhi sconvolgenti.

In questo spettacolo, inoltre, Salvo Caminita si calerà in una dimensione surreale, vestendo i panni di Mr. Scrooge in una magica ed originale rivisitazione del libro “A Christmas Carol” di Charles Dickens, dove si riscopre il valore del Natale come festa che unisce la famiglia e gli affetti.

Ad arricchire un cast davvero notevole ci saranno la cantante Emma The Voice, gli artisti del Lab. Teatro che Passione Palermo: Valentina Vara, Noemy Cangialosi, Edvige Puleo, Rossana Zabbia, Mimmo Pagoto, Maria Clara Arena, Alessandro Maiorana, Gregorio Laudamo e Katya Bruno.

Le coreografie sono affidate alla Maestra Genny Cirillo e i ballerini della scuola Style and dance. Uno spettacolo scritto e diretto da Salvo Caminita. Regia audio affidata a Roy Caminita; assistente alla regia Salvo Federico. Assistente di Salvo Caminita, invece, è Irene Lucchese

Il biglietto ha un costo di 12 euro. Per maggiori informazioni, basta contattare (anche su whatsapp) i numeri 393 9187523 – 389 9807302 o chiamare lo 091 5642184, o mandar e una mail a teatrochepassione6@hotmail.it.