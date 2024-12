Arriva in Italia il thriller “Nel profondo del bosco”, il terzo capitolo della serie adrenalinica “Columbia River” della bestsellerista Kendra Elliot

Plurivincitrice del premio Daphne du Maurier, annoverata nella lista dei best seller del Wall Street Journal più di una decina di volte, finalista dell’International Thriller Writers e per il miglior Romantic Suspense della rivista Romantic Times, Kendra Elliot dal 19 dicembre torna in Italia per Indomitus Publishing con il thriller intricato e pieno di suspense “Nel profondo del bosco”, traduzione a cura di Roberta Marasco.

Una caccia al tesoro nazionale con un premio di due milioni di dollari ha spinto numerosi cercatori di fortuna ossessionati dalla ricerca a invadere la piccola città di Eagle’s Nest nell’Oregon. Gli indizi criptici della caccia e il richiamo della ricchezza hanno messo in luce il lato disperato dell’avidità umana: furti, risse, violazioni di domicilio e persino il movente per uccidere. Il capo della polizia Truman Daly desidera ardentemente la pace nella sua città, ma invece si ritrova tra le mani un omicidio. E ora la grande ricompensa non è l’unica cosa ad essere nascosta nel profondo del bosco. C’è anche un assassino.

Quando un ragazzo entra in un bar del posto affermando che la madre e la sorellina sono scomparse da settimane, l’agente speciale dell’FBI Mercy Kilpatrick inizia ad indagare e scopre subito una piega inquietante nel racconto. Sembra che bugie e foschi segreti di famiglia iniziati sessant’anni prima siano stati scoperchiati nel presente, portando a conseguenze mortali.

Le indagini di Mercy e Truman condurranno lungo un percorso carico di omicidi, vendette e verità sepolte: riusciranno a districare due misteri intrecciati e oscuri come una foresta dell’Oregon?

“In un avvincente mix di suspense, mistero e romanticismo, con una prosa evocativa e personaggi indimenticabili Kendra Elliot costruisce una storia mozzafiato che conquisterà gli amanti dei thriller investigativi – ha commentato l’editore Davide Radice.

La serie “Columbia River” riunisce personaggi amatissimi delle opere precedenti di Kendra Elliot. Questi thriller investigativi esplorano il mondo delle forze dell’ordine, combinando suspense, indagini forensi e una dose di romanticismo, il tutto ambientato nello scenario suggestivo del Pacifico Nord-Occidentale. Ogni libro può essere letto singolarmente, ma i lettori più fedeli apprezzeranno il ritorno di personaggi ricorrenti. I fan di Kendra Elliot non potranno che elogiare la trama ben costruita e la sua abilità nell’intrecciare ancora una volta più storie in un unico thriller avvincente. L’incredibile ambientazione nelle foreste dell’Oregon aggiungerà profondità e autenticità al romanzo, mentre il rapporto tra Mercy e Truman bilancerà azione e intensità emotiva, rendendo la lettura ancora più coinvolgente. Non avrete scuse per tuffarvi in questo affascinante terzo capitolo di una serie adrenalinica che ha già conquistato decine di migliaia di lettori in Italia!”

L’autrice bestseller Kendra Elliot ha infatti venduto a oggi più di 13 milioni di libri e nel nostro Paese, grazie alle serie “Columbia River”, “Bone secrets” e “Mercy Killpatrick”, oltre 130 mila copie.

BIOGRAFIA AUTRICE

Da bambina leggeva, leggeva e leggeva. Laura Ingalls, Nancy Drew e Trixie Belden erano le sue compagne più care e non rimaneva mai senza un libro in mano. Oggi i suoi generi di lettura preferiti sono i gialli e la suspense. Le piacciono Lee Child, Karen Rose, Robert Crais, Lisa Gardner, Michael Connelly e Tami Hoag. Ma anche evadere con un romanzo storico o un avvincente fantasy ambientato in un altro mondo. Gli autori sono sempre grandi lettori.

Nel 2006 aveva appena terminato per l’ennesima volta uno dei romanzi di Diana Gabaldon e adorava quanto si sentisse soddisfatta e contenta alla fine. Un vero esempio di grande narrazione. Poteva offrire questa esperienza a un lettore? Si è quindi seduta e ha trascorso sei mesi a scrivere un romanzo contemporaneo. Stranamente continuava ad inciampare in cadaveri in ogni capitolo. Ha perciò colto l’allusione e le sue storie si sono evolute in suspense. Non ha mai sentito il bisogno di “raccontare le storie che le affollano la testa” o di “condividere il suo lavoro con il mondo” come alcuni autori. Il suo obiettivo era vedere se poteva intrattenere un lettore.

Da allora Kendra ha vinto il premio Daphne du Maurier tre volte e è entrata nella lista dei best seller del Wall Street Journal più di una decina di volte. È stata finalista dell’International Thriller Writers e finalista per il miglior Romantic Suspense della rivista Romantic Times. Ha venduto più di 13 milioni di libri e non cambierebbe questa carriera per niente al mondo. In Italia grazie alle serie “Columbia River”, “Bone secrets” e “Mercy Killpatrick” ha venduto più di 130 mila copie.

DATI TECNICI

Titolo: Nel profondo del bosco

Autrice: Kendra Eliiot

Casa editrice: Indomitus Publishing

Traduzione a cura di: Roberta Marasco

Data di pubblicazione: 19 dicembre 2024

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 16,99 in libreria e su tutti gli store online

Pagine: 374

https://www.amazon.it/dp/B0CQP4CGNC (acquisto diretto Amazon)

CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.