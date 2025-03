Nel grembo di una donna è l’umana onnipotenza | di Maria Rosa Bernasconi

Ogni tre giorni una donna viene uccisa

Altre subiscono violenze e maltrattamenti

La vittima tace nel timor d’essere invisa

Della paura e vergogna patire pene e tormenti.

Dramma quotidiano di inaudite proporzioni

Dolore infinito, solitudine che pesa

Massacrate di botte da compagni-padroni

Che lavano nel sangue separazione e offesa.

Giornata Internazionale della Donna

Definita in modo improprio come festa

Opera d’arte lei, in pantaloni o con la gonna

Ma che discriminata sessualmente sempre resta.

L’otto marzo è il simbolo di vessazioni

Che nel corso dei secoli ha dovuto subire

In base al sesso, a parità di posizioni

Retribuzioni inferiori ancora oggi percepire.

Combattere per qualcosa che spetta di diritto

Non più le “quote rosa” ma uguaglianza

Traguardi, aspirazioni, potere, non conflitto

Autonomia, dignità, rispetto e vera alleanza.

E’ molto difficile essere una donna

Pure con tutte le sue contraddizioni

Al suo valore ben di rado vi si accenna

Si parla con malizia di altre prestazioni.

La donna non è mai il male peggiore

Non è il sesso debole ma quello forte

L’anima e l’intelligenza le ha nel cuore

Per i figli si batte ancora fino alla morte.

La donna va amata e rispettata sempre

Non solo un giorno con fasci di mimosa

Perché più della natura ha forti tempre

Carezza della vita, libera e coraggiosa.

Se sia nato prima l’uovo o la gallina

E’ una domanda priva d’importanza

Sempre il re lo partorisce la regina

Nel grembo di una donna è l’umana onnipotenza.

Maria Rosa Bernasconi