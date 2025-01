Nasce “SU LA MASCHERA” il primo podcast audio sul Teatro e i suoi protagonisti. Dagli interpreti ai registi, dagli scenografi ai costumisti e ai tecnici di scena, “SU LA MASCHERA” racconta le storie del dietro le quinte e del palcoscenico, fra aneddoti e curiosità di una vita in tournée.

Il podcast “SU LA MASCHERA” nasce da un’idea della conduttrice e giornalista Roberta Beta. La passione di Roberta per la comunicazione radiofonica unita a quella per la recitazione ed il teatro l’ha portata a maturare l’esigenza di condividere gli spettacoli che più la colpiscono, dapprima sulle pagine di alcune testate online e successivamente per mezzo di un nuovo modo di comunicare on-demand: il podcast! un modo di comunicare il teatro, non solo per informare gli appassionati, ma anche per raggiungere i più giovani. Sono infatti proprio i ragazzi i maggiori fruitori e ascoltatori abituali di podcast con numeri sempre più importanti e in netta crescita. Il podcast di Roberta Beta vuole dare la voce ai suoi protagonisti perlopiù attori e registi, in quello spazio intimo dei camerini teatrali. Spazio che solitamente è riservato agli addetti ai lavori o -dopo le rappresentazioni teatrali e solo per un breve saluto- agli amici e ai parenti più stretti. L’importanza del podcast “SU LA MASCHERA” è quello di farsi memoria storica del teatro, tra secondo e terzo millennio, grazie alla voce diretta dei protagonisti. Roberta ci tiene a tramandare quei ricordi, di attori e registi, che hanno lavorato con i grandi del teatro ormai scomparsi come: Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Bice Valori e Mariangela Melato e più recentemente anche Roberto Sturno e Glauco Mauri.

Sono circa venti gli episodi podcast già realizzati e che è già possibile ascoltare. Tra le straordinarie interviste del podcast quelle a: Pier Francesco Pingitore, Vincenzo Salemme, Giampiero Ingrassia, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Milena Miconi, Benedicta Boccoli e un episodio speciale dedicato al 50° Anniversario dello spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” al Teatro Brancaccio a Roma. Tra gli episodi di prossima pubblicazione l’intervista a Franco Branciaroli e altri grandi testimoni del teatro italiano ed internazionale.

“SU LA MASCHERA” è un format con una programmazione bi-settimanale con news, interviste e tournée che si può ascoltare gratuitamente tramite i principali canali podcast come Spreaker e Spotify, su Youtube e sul sito web www.sulamaschera.it.

Roberta Beta ideatrice e conduttrice del podcast dedicato al teatro da dietro le quinte “Su la Maschera” è una comunicatrice, giornalista iscritta all’albo Pubblicisti della Lombardia e speaker radiofonica di Radio Rai. Grazie a “Casa del Podcast” di Roma e ASSIPOD – Associazione Italiana Podcasting presieduta da Giulio Gaudiano entra in contatto con Matteo Mattiacci, ideatore ed editore della piattaforma italiana: VOCI.fm, con cui produceil podcast “Su la Maschera”.

www.sulamaschera.it; info@sulamaschera.it;