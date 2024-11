Love bombing: Che cosa è e come prevenirlo. Ne parliamo con la professoressa Maria Enea | di Angela Caputo

Negli ultimi tempi capita sempre più spesso di sentire parlare di love bombing. Molte donne e anche uomini ne restano vittime con conseguenze psicologiche a volte devastanti. È un fenomeno poco conosciuto ma purtroppo conta negli ultimi anni sempre più persone coinvolte anche con la diffusione esponenziale di profili personali social. Ne abbiamo parlato con la docente e autrice Maria Enea, siciliana, che si recente ha pubblicato un libro sul tema dal titolo “Il mio love bomber”, un romanzo che racconta infatti una storia legata a tale fenomeno.

Allora, Maria, ci spieghi meglio di che cosa si tratta?

Love bombing è il bombardamento d’amore, ma attenzione: ha poco o nulla a che vedere con l’amore. Si tratta di una precisa strategia di manipolazione con cui si conquista la devozione di una persona. Alcune persone usano tale strategia in modo talvolta inconsapevole, nelle relazioni sentimentali. Relazioni ovviamente inficiate dal narcisismo del manipolatore.

È un fenomeno che riguarda solo le coppie nascenti o anche quelle durature? Può essere esteso ad altri ambiti della vita?

Nelle coppie più o meno durevoli regolate su basi del genere, troviamo un manipolatore e una vittima. Ma il love bombing viene attuato in modo assolutamente consapevole anche per reclutare nelle sette religiose. La cronaca ci insegna che purtroppo esistono individui capaci di raggirare personalità fragili, convincendole a rompere i rapporti con la famiglia o a fare cospicue donazioni. La vittima di love bombing, frastornata, non riesce a staccarsi dalla setta, nonostante alcune pratiche oscure e violente. Un altro ambito in cui viene praticato volutamente il love bombing è il marketing piramidale: ossia quelle strane alchimie per cui ogni “adepto” versa una quota iniziale per vedersela, talvolta, restituire raddoppiata o triplicata nel giro di alcuni mesi. È una truffa, ma chi aderisce se ne rende conto tardi. Anche alcuni “guru della finanza” organizzano delle mega convention per persuadere gli sprovveduti a fare un certo investimento.

Un fenomeno abbastanza esteso e invasivo, dunque…

Bisogna imparare a comprenderlo e a difendersi. Se si ha voglia di approfondire, consiglio di leggere il mio romanzo “Il mio love bomber” con lo pseudonimo Priscilla Potter, che tratta del fenomeno in ambito sentimentale/ narcisistico. Per intenderci, il narcisismo che porta al femminicidio. Il libro è disponibile in Amazon nella doppia versione cartacea ed ebook (anche in Kindle Unlimited)

I miei profili social sono su Facebook, Instagram, Tik tok.

