Lo Spasimo torna alla città: la Fondazione OJS – The Brass Group riprende l’attività concertistica nel luogo simbolo della rinascita cultuale di Palermo

Brass at Spasimo accende Palermo con Tom Seals Trio.Il pianista britannico, tra i più spettacolari interpreti del boogie-woogie contemporaneo, protagonista il 7 e 8 agosto al Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo

Prosegue con un crescente successo di pubblicoBrass at Spasimo 2026 – Musiche del Nostro Tempo, la rassegna estiva dellaFondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, che continua ad animare le serate palermitane nella straordinaria cornice delComplesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti del patrimonio storico e culturale della città.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’intera stagione spicca il concerto delTom Seals Trio, in programmavenerdì 7 e sabato 8 agosto, alleore 21.30, due serate che promettono di trasformare lo Spasimo in un autentico jazz club internazionale grazie all’energia travolgente di uno dei musicisti più acclamati della nuova scena britannica.

Sul palco saliràTom Seals, pianista, cantante e showman inglese considerato tra i più brillanti interpreti europei delboogie-woogie, delrhythm & bluese delloswing contemporaneo. Dotato di un virtuosismo fuori dal comune e di una presenza scenica coinvolgente, Seals ha conquistato negli ultimi anni il pubblico internazionale grazie a uno stile capace di fondere la tradizione del pianismo americano con una straordinaria freschezza interpretativa.

Una stella del pianoforte britannico

Originario del Regno Unito,Tom Sealsè oggi uno degli artisti più richiesti del panorama musicale europeo. Diplomato al Conservatorio e perfezionatosi nel repertorio jazz e blues, ha costruito una carriera internazionale che lo ha portato a esibirsi nei principali festival e teatri del Regno Unito e d’Europa, condividendo il palco con artisti di fama mondiale.

La sua musica attraversa con naturalezza ilboogie-woogie, ilblues, ilrock’n’roll, ilrhythm & bluese loswing, rielaborati con uno stile personale, moderno e spettacolare. Pianista di straordinaria tecnica, cantante carismatico e intrattenitore nato, Tom Seals è capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico grazie a concerti che uniscono qualità musicale, improvvisazione e grande energia scenica.

La stampa britannica lo ha più volte indicato come uno dei giovani ambasciatori del pianoforte blues contemporaneo, mentre il pubblico ne apprezza la capacità di reinterpretare i grandi classici con eleganza e una contagiosa vitalità.

Per le due date palermitane sarà accompagnato da una sezione ritmica tutta siciliana composta da due musicisti molto apprezzati dal pubblico del Brass Group:Vito Vultaggio, batterista dal solido groove e dalla grande sensibilità musicale, eBigPapa, bassista dal suono potente e raffinato, protagonisti di una collaborazione che promette grande intesa e spettacolarità.

Il risultato sarà un concerto ad altissimo tasso di energia, in cui virtuosismo pianistico, improvvisazione e ritmo si alterneranno in un repertorio che spazia dai grandi classici del blues e del rock’n’roll fino alle sonorità più contemporanee, mantenendo sempre vivo il dialogo con la tradizione afroamericana.

Le due serate rappresentano uno dei momenti di punta della programmazione estiva diBrass at Spasimo, rassegna che continua a distinguersi per la qualità artistica della proposta e per la capacità di portare a Palermo grandi protagonisti della scena internazionale in uno dei luoghi più affascinanti della città.

L’incontro tra il talento di Tom Seals e la magia dello Spasimo offrirà al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente, confermando ancora una volta il ruolo dellaFondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Groupcome punto di riferimento per la promozione del jazz e delle musiche contemporanee in Sicilia.

BRASS AT SPASIMO 2026 – Musiche del Nostro Tempo

Tom Seals Trio

📅Venerdì 7 e Sabato 8 agosto 2026

🕤Ore 21.30

📍Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo – Palermo

Tom Seals– pianoforte e voce

Vito Vultaggio– batteria

BigPapa– basso

Due serate all’insegna del grande boogie-woogie, dello swing e del rhythm & blues con uno dei pianisti più spettacolari della scena internazionale, protagonista di un concerto che coniuga virtuosismo, eleganza e irresistibile energia.