Lo Spasimo torna alla città: la Fondazione OJS – The Brass Group riprende l’attività concertistica nel luogo simbolo della rinascita cultuale di Palermo

“Brass at Spasimo Musiche del nostro Tempo” ospita “Jazz on Vinyl” due giradischi, grandi dischi e il suono autentico del jazz.9 agosto ore 21.30 – Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo

Ingresso libero sino ad esaurimento posti

La Fondazione OJS– Brass Groupcontinua a sorprendere il pubblico palermitano con una proposta che va oltre il tradizionale concerto dal vivo. All’interno della stagione“Brass at Spasimo 2026 – Musiche del Nostro Tempo”, laFondazione presenta domenica9 agosto, alle ore 21.30, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti, nella straordinaria cornice dellaChiesa di Santa Maria dello Spasimo, un appuntamento che vede protagonista il jazz puro in vinile:“Jazz on Vinyl”. Una novità assoluta nella programmazione della storica istituzione musicale palermitana, che ancora una volta dimostra la propria capacità di costruire nuove occasioni di incontro con il pubblico e di raccontare il jazz attraverso linguaggi e modalità di fruizione differenti.

Il Brass Group riscopre il piacere dell’ascolto

Un DJ, di quelli stagionati. Una coppia di giradischi. Il suono autentico del jazz.È questa la formula essenziale diJazz on Vinyl, un appuntamento che nasce dalla volontà del Brass Group di riportare al centro della scena non soltanto la musica, ma soprattuttol’ascolto. Nello spazio senza tempo dello Spasimo, da sempre casa del Brass Group e uno dei luoghi simbolo della cultura musicale palermitana, il vinile sarà protagonista delle domeniche d’estate. Non sarà una playlist infinita e non ci saranno algoritmi a decidere cosa ascoltare. Ci sarà invece una selezione accurata di dischi, affidata all’esperienza di un DJ, e soprattutto il piacere di condividere la musica con altre persone. Una scelta che guarda al passato per parlare al presente e che restituisce al pubblico una dimensione dell’ascolto oggi quasi dimenticata:il tempo dedicato a un disco, la qualità del suono, la scoperta di un brano, il racconto che accompagna un’incisione.Una pausa dalla velocità digitale.“Jazz on Vinyl” è anche un invito a rallentare. In un’epoca dominata dagli smartphone, dalle playlist automatiche e dalla fruizione rapidissima dei contenuti, il Brass Group propone una piccola rivoluzione: per un’ora, mettere da parte lo schermo e lasciare spazio alla musica. Il vinile diventa così il simbolo di un modo diverso di vivere la musica: più fisico, più consapevole, più condiviso.

L’analogico è il nuovo lusso

Il progettoJazz on Vinylnasce anche dalla convinzione che, nell’epoca dello streaming illimitato, possedere e ascoltare un disco rappresenti qualcosa di prezioso. Il gesto di scegliere un album, estrarlo dalla copertina, appoggiare la puntina e lasciar partire la musica contiene una ritualità che appartiene alla storia stessa del jazz. È un’esperienza che il Brass Group vuole riportare nella splendida cornice dello Spasimo, creando un appuntamento capace di coinvolgere tanto i collezionisti e gli appassionati di vinile quanto le nuove generazioni, magari alla loro prima esperienza con l’ascolto analogico.

Jazz on Vinyldiventa quindi un nuovo tassello della programmazione del Brass Group: non soltanto concerti, ma occasioni per conoscere, ascoltare e vivere il jazz. La storica istituzione siciliana conferma così la propria vocazione alla sperimentazione e alla divulgazione, continuando a costruire ponti tra la grande tradizione della musica afroamericana e i nuovi linguaggi della contemporaneità.

BRASS AT SPASIMO 2026 – MUSICHE DEL NOSTRO TEMPO

JAZZ ON VINYL

Domenica 9 agosto 2026 – ore 21.30

Chiesa di Santa Maria dello Spasimo

Via dello Spasimo, 15 – Palermo

Un DJ. Due giradischi. Il suono autentico del jazz.

Una nuova esperienza firmataFondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

Jazz on Vinyl

Nessuna playlist. Nessun algoritmo.

Solo musica scelta con cura, ascolto condiviso e il piacere di stare insieme.

L’analogico è il nuovo lusso.