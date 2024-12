L’inverno in eterno non dura | di Maria Rosa Bernasconi

L’inverno batte sui vetri

Rami secchi sparsi per terra

Alberi spogliati e tetri

Dentro casa ci si rinserra.

Vento, freddo, pioggia e brina

Viali deserti in loco

Scorre il dito della bambina

Che sul vetro trova il suo gioco.

La neve è la vera regina

Danzano come farfalle i fiocchi

Argentei merletti, pizzo e trina

Immagini riflesse nei nostri occhi.

Buffi fantocci nei paesaggi di neve

Divengono scultori adulti e bambini

Sotto un cielo plumbeo e greve

Tremano di freddo gli uccellini.

Coperta è ogni bellezza

I passeri vivono di niente

E’ davvero poca l’allegrezza

Tempo da dedicare alla mente.

Sotto la neve c’è il pane

Dorme la terra stanca e i chicchi ripara

S’ode il suono delle campane

Tra il vecchio e il nuovo anno è ìmpari la gara.

Sempre in agguato è il malanno

La luce manca, un pallido sole fa capolino

Ma c’è la festa più bella dell’anno

L’albero, il presepe e i doni sotto il pino.

L’inverno non va disprezzato

Magica è la notte di Natale

Gesù Bambino è nato

Riempie la Befana una calza inguinale.

Sguaiata allegria del Carnevale

Balli in maschera e tradizioni

Ché lo scherzo ogni volta vale

Sfilano sui carri le facce dei buffoni.

L’inverno in eterno non dura

E’ così per ogni stagione

Magnificenza di Madre Natura

Che non recita mai lo stesso copione.

Maria Rosa Bernasconi