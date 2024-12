L’intervista in videoclip più vista di sempre nella storia della community Facebook Segnalazioni Letterarie: Alberto Raffaelli dialoga con Antonietta Micali e Andrea Giostra

Con oltre 11 MILA visualizzazioni (mentre scriviamo) l’intervista del 3 dicembre 2024 (visibile qui: https://fb.watch/wwhTsOAm82/), condotta da Alberto Raffaelli e con ospiti Antonietta Micali e Andrea Giostra è la più seguita di sempre nella storia di Segnalazioni Letterarie, gruppo Facebook nato nel 2018 e che si avvia a superare quota 38.000 membri.

La chiacchierata online di Alberto, Antonietta e Andrea ha consentito di illustrare le attività dell’Accademia Tiberina, della Cattedra delle Donne, attiva in seno ad essa, accennando anche al contrasto alla violenza di genere e al saggio collettivo, coordinato dallo stesso Andrea Giostra e fruibile gratuitamente on line, “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”.

Il dibattito è stato interessante e ricco di spunti di riflessioni, e ha fornito corrette informazioni e utili strumenti, in senso non solamente erudito ma anche di praticità sociale.

Alberto Raffaelli si dichiara molto soddisfatto dei contenuti proposti e dei riscontri avuti sul web, numericamente inaspettati considerato anche il profilo non scontato, e anzi impegnativo, degli argomenti trattati.

A sua volta Antonietta Micali, Direttrice della Cattedra delle Donne e del Dipartimento Letteratura dell’Accademia Tiberina Pontificia di Roma, sottolinea come il successo dell’evento sia stata l’occasione per festeggiare al meglio la ricorrenza – ormai più che quadriennale – della prima live di Segnalazioni Letterarie, che nell’autunno 2020 – ai tempi in cui gli eventi in presenza erano proibiti per via del Covid – la ebbe ospite facendole meritare da allora l’appellativo di “primadonna” nel gruppo Fb di Segnalazioni Letterarie. Da quei giorni è passata tanta acqua sotto i ponti e poeti e scrittori si sono dati da fare per diffondere la bellezza della parola. “Tornare a Segnalazioni Letterarie dopo tanto tempo è stato un vero piacere – aggiunge Antonietta – soprattutto per raccontarci tra amici quale percorso avevamo fatto nel frattempo e a quali progetti attuali e futuri stiamo lavorando. Tornarci poi insieme ad Andrea Giostra non è stato un caso: ho conosciuto Andrea tanto tempo fa e sono diventata autrice del suo blog MobMagazine.it; tra noi c’è stima e rispetto reciproco e ho subito pensato a lui per una collaborazione quando è nata la Cattedra delle Donne, progetto educativo la cui importanza è testimoniata dal patrocinio dall’Onu”.

Andrea Giostra, dal canto suo, aggiunge come sia stata “una bella e interessante chiacchierata”,che ha offerto l’occasione di toccare “tanti temi che ruotano attorno al mondo della Donna: sia per gli aspetti problematici quali quelli che affollano i media negli ultimi anni, in termini di violenza, maltrattamento e abuso a danno del sesso femminile, sia per quel che riguarda organizzazioni importanti – quali appunto la Cattedra delle Donne e l’Accademia Tiberina – che promuovono diverse attività finalizzate a valorizzare la Donna, i suoi talenti e l’importante ruolo da essa rivestito nella nostra società. Abbiamo poi anche parlato del saggio che ho scritto insieme ad altri 19 coautori, del successo imprevedibile che sta ottenendo e dell’utilità testimoniata da centinaia di donne che ci contattato dopo averlo letto per ringraziarci; stiamo anche diffondendo il volume in tutta Italia e all’interno di tantissime istituzioni e organizzazioni, ad esempio con molte presentazioni nelle scuole siciliane”.

LINK:

INTERVISTA: A Segnalazioni Letterarie Antonietta Micali dell’Accademia Tiberina e Andrea Giostra!

da Facebook Watch:

https://fb.watch/wwhTsOAm82

da YouTube:

Segnalazioni Letterarie:

https://www.facebook.com/groups/2021451154615175

Cattedra delle Donne:

https://www.cattedradelledonne.it

Accademia Tiberina:

Alberto Raffaelli:

https://www.facebook.com/@alberto.raffaelli.3

Alberto Raffaelli

Antonietta Micali:

https://www.facebook.com/antonietta.micali

Antonietta Micali

Andrea Giostra:

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm

https://www.facebook.com/andrea.giostra.37

https://www.facebook.com/andrea.giostra.31

Andrea Giostra e S.E. Mons. Salvatore Di Cristina

Il Saggio:

Andrea Giostra e AA.VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, V ed. ottobre 2024

Dove scaricarlo gratuitamente:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr