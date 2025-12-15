A Palermo e a Marineo, presentazione del libro Storia di Manfredi di Lodovico Rosato, l’oncologo che divenne scrittore

Si può lasciare la Sicilia per inseguire il sogno di una professione ma l’Isola resta sempre nel cuore di chi va via fino al punto di dedicarle un romanzo. Lodovico Rosato, chirurgo oncologo e endocrino, palermitano di nascita ed eporediese (cioè di Ivrea) d’adozione, debutta nella narrativa con “Storia di Manfredi” di Manni Editori. La presentazione del libro avverrà alle Scuderie di Villa Niscemi di Palermo, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 17.00. Introduce Piero Marsala, presenteranno l’autore il presidente della Società Italiana di Medicina, Adelfio Elio Cardinale e il giornalista Salvatore Cusimano. Presente l’assessore al Turismo e allo Sport, Alessandro Anello. La presentazione sarà replicata mercoledì 17 dicembre a Marineo, nella sala conferenze del Castello dei Beccadelli, alle ore 17,00 alla presenza del sindaco Francesco Ribaudo. Ingresso libero.

Sinossi

“Storia di Manfredi” di Manni Editori è un romanzo che attraversa i momenti salienti della vita di un uomo comune, trasformandoli in riflessioni universali sulla memoria, il dolore e la bellezza nascosta dell’esistenza. È un viaggio tra privato e collettivo, tra l’Italia del dopoguerra e i cambiamenti sociali del Novecento storia e attualità, dove l’esperienza personale diventa specchio di un tempo e di un Paese in trasformazione. Chirurgo per oltre quarant’anni, Rosato unisce rigore e sensibilità in una scrittura limpida e profonda. Attraverso una serie di episodi che segnano la vita del protagonista, dall’infanzia segnata dalla perdita della madre alla lunga carriera medica, racconta la crescita di un uomo che osserva, con discrezione e sensibilità, il mondo che cambia. Tra memorie familiari, passioni artistiche e riflessioni sulla guerra e sul genio umano, il romanzo intreccia il piano intimo e quello collettivo, offrendo un ritratto dell’Italia del Novecento e delle sue trasformazioni. Il libro sarà disponibile nelle librerie da dicembre.

Chi è l’autore Lodovico Rosato

Lodovico Rosato è nato a Palermo nel 1953 e vive a Ivrea. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha lavorato come chirurgo ospedaliero per oltre quarant’anni e ha insegnato Anatomia al corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università di Torino. È autore di dodici testi scientifici e di circa cento pubblicazioni su riviste internazionali. Storia di Manfredi è il suo primo romanzo, frutto anche di una passione coltivata per tutta la vita per l’arte, la letteratura e la musica.