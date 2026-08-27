“Le Musiche del Nostro Tempo”: un grande weekend di musica tra lo Spasimo e lo Steri con Nick The Nightfly

La Fondazione OJS – The Brass Group propone un intenso fine settimana di musica in due prestigiosi siti storici di Palermo: il 28 agosto Jazz Out Project | Plays Brasil allo Spasimo, il 29 agosto Nick The Nightfly allo Steri, sempre il 29 agosto Mario Bajardi allo Spasimo e il 30 agosto, Jazz on Vinyl allo Spasimo con Big Papa.

Palermo, 27 agosto 2026.Un fine settimana all’insegna della grande musica, in due dei luoghi storici più suggestivi di Palermo. È quello proposto dallaFondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, che concentra tralo Spasimo e lo Steriun ricco programma di appuntamenti, unendo grandi protagonisti della scena musicale internazionale e italiana, storia, patrimonio e contemporaneità.

Venerdì 28 agosto, alle 21.30, il Complesso Monumentale dello Spasimo di Palermo ospiterà “Jazz Out Project | Plays Brasil”, nuovo appuntamento della rassegna“Brass at Spasimo – Musiche del Nostro Tempo”, promossa dallaFondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Un viaggio musicale nel cuore del Brasile attraverso lo sguardo e la sensibilità del jazz contemporaneo. Il progetto deiJazz Out Projectnasce dall’incontro tra le atmosfere della musica brasiliana, il jazz, il soul e le contaminazioni che, nel corso degli anni, hanno contribuito a costruire un dialogo originale tra queste diverse culture musicali. Sul palco, un quartetto formato daAlfredo Dini al basso, Marcello Cinà al sax, Antonino Anastasi alla batteria e Francesco Leonardo alla chitarra, impegnato in un repertorio ricco di arrangiamenti originali, interplay e momenti di improvvisazione.

Il programma attraversa le composizioni di alcuni tra i più importanti autori e protagonisti della musica brasiliana, tra cuiAzimuth, Ivan Lins, Antonio Carlos Jobim, Nosso Trio e João Bosco, accostandole alle riletture di musicisti e formazioni che hanno saputo incontrare e reinterpretare il linguaggio brasiliano: daLee Ritenour agli Yellowjackets, da Chick Corea a Wayne Shorter. Ne nasce un concerto dalle sonoritàcalde, sofisticate e contaminanti, nel quale ritmo, armonia e improvvisazione diventano gli strumenti per raccontare il Brasile attraverso una prospettiva profondamente jazzistica. “Jazz Out Project | Plays Brasil” propone così una serata all’insegna della ricerca musicale e dell’energia del live, dove le diverse anime della musica brasiliana dialogano con il jazz in un continuo gioco di interpretazioni, suggestioni e interplay.

Sul palco

· Alfredo Dini– Basso

· Marcello Cinà– Sax

· Antonino Anastasi– Batteria

· Francesco Leonardo– Chitarra

Il 29 agosto alle ore 21.30 Nick The Nightfly feat Maggie allo Steri

Per un evento che promette di incantare il pubblico con sonorità uniche tra pop, soul e jazz. Il concerto “My Italian Fantasy”, inserito nella Rassegna della Fondazione OJS – Brass Group “Musiche del Nostro Tempo” in collaborazione con Palermo Classica, è in programma il29 agosto con inizio alle ore 21.30.Nick The Nightfly, noto per la sua carriera internazionale e le inconfondibili esibizioni dal vivo, sarà accompagnato da una band di musicisti tutti siciliani: Fabio Lannino (basso elettrico e produzione), Roberto Macrì (piano), Giuseppe Urso (batteria), Vito Giordano (tromba e flicorno), Orazio Maugeri (sax) e Salvatore Sciarratta (trombone). I musicisti sono pronti a regalare al pubblico una serata di musica raffinata, tra brani originali e classici senza tempo. Special guest della serata sarà la cantante Maggie Charlton, figlia di Nick, caratterizzata da una voce calda e ricca di sfumature soul.

“Tornare in Sicilia e avere l’opportunitàdi suonare in un luogo cosìstraordinario come lo Steri–dichiara Nick The Nightfly– èper me un’emozione speciale.‘My Italian Fantasy’nasce proprio dal desiderio di raccontare, attraverso la musica, il mio legame con l’Italia e con la Sicilia, terra che ha una straordinaria sensibilitàmusicale e un’energia unica. Saròsul palco con una band composta da grandissimi musicisti siciliani, con i quali condivido la voglia di giocare con la musica, di attraversare vari stili musicali e di proporre le mie composizioni in una veste nuova. Abbiamo preparato una serata piena di ritmo, elegance e sorprese, con l’obiettivo di creare insieme al pubblico un’atmosfera speciale. Lo Steri saràla nostra casa sotto le stelle e non vedo l’ora di vivere questa fantasia italiana insieme al pubblico di Palermo”.

L’artista, che ha conquistato milioni di fan con il suo storico programma radiofonico su Radio Monte Carlo, presenterà alcuni dei suoi successi più amati, alternati a nuove composizioni tratte dai suoi ultimi progetti discografici. La scaletta comprenderà anche omaggi ai grandi del jazz, con rivisitazioni che portano la sua firma inconfondibile. Per l’occasione Nick ha infatti preparato un programma ricco di emozioni ed energia che, oltre alle canzoni di “Be yourself” (il suo ultimo album), comprende molti classici pop declinati in chiave jazz. La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group firma così un altro importante concerto con lo showman internazionale, dopo i numerosi sold out già registrati nell’ambito della stagione estiva. Popolarissimo dj e conduttore, Nick nasce in realtà come musicista e cantante. Era una promessa del calcio il giovane Malcolm – tanto da essere convocato nella Nazionale scozzese Under 18 – ed eccelleva nel badminton, ma il suo vero amore è sempre stata la musica. Ormai italiano dal 1982 per scelta di vita, nella sua nota trasmissione radiofonica ha ospitato leggende come Sting, Pat Metheny, Jacob Collier, Peter Gabriel, Ryūichi Sakamoto, Herbie Hancock, Zucchero, Caetano Veloso, Wayne Shorter, Donald Fagen, Pino Daniele, Annie Lennox e molti altri. Ha prodotto compilation di grande successo sotto l’egida di “The Nightfly” e ama fare musica in prima persona, sia con la sua Nick The Nightfly Orchestra, sia con formazioni più ristrette come il quintetto o il sestetto.

29 agosto ore 21.30 Mario Bajardi allo Spasimo

Il progetto nasce dall’esigenza di fondere il mondo della musica colta acustica con le infinite possibilità del sound design e della sintesi avanzata, creando un dialogo continuo e bidirezionale tra suono e immagine. Al centro della scena si trova il violino che, pur mantenendo la sua forte identità lirica e drammatica, viene costantemente campionato, decostruito e riassemblato in tempo reale attraverso tecniche di sintesi granulare e processamento digitale (MPE – MIDI Polyphonic Expression). Lo spettacolo si configura come un’esperienza sinestetica immersiva: le immagini proiettate non sono un semplice sfondo, ma una vera e propria estensione visiva della partitura. Le trame sonore generano o modificano i flussi video, mentre l’improvvisazione violinistica reagisce alle suggestioni visive in un loop creativo interattivo, sospeso tra ambient cinematico, IDM e minimalismo contemporaneo.

Il 30 agosto allo Spasimo appuntamento con Jazz on Vinyl con Big Papa The Jazz Master

Domenica 30 agosto alle ore 21.30, loSpasimoospiterà un nuovo appuntamento diJazz on VinylconBig Papa The Jazz Master.Un’occasione dedicata all’ascolto e alla riscoperta della storia del jazz, che arricchisce la programmazione della Fondazione con una dimensione di approfondimento e divulgazione. Lo Spasimo si conferma così, anche nel cuore dell’estate, un luogo nel quale la musica può essere ascoltata, raccontata e condivisa, alternando concerti, produzioni e momenti dedicati alla cultura jazz.

Tutti gli spettacoli iniziano alleore 21.30. Le attività contrassegnate come didattiche e formative sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre gli altri eventi prevedono biglietti da5,00 €, 10,00 € o posto numerato a partire da 16,50 €, secondo quanto indicato nel programma.

Tutte le informazioni:www.thebrassgroup.it–www.bluetickets.it